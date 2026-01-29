Colori, maschere, giochi e creatività: domenica 8 febbraio torna Carnevalspertoli, il pomeriggio di festa che animerà piazza del Popolo dalle 14:30 alle 18:30, con un ricco programma di attività dedicate a bambini, famiglie e a tutta la comunità.

"Il programma proposto è davvero denso ed entusiasmante. Un ringraziamento all'Associazione Commercianti e al Comitato Genitori che riescono a organizzare eventi attrattivi e coinvolgenti, consentendo alla nostra comunità di passare belle serate in allegria come questa" dichiara l'Assessore al commercio, Paolo Vignozzi.

La piazza si trasformerà in uno spazio ludico e partecipato, grazie a una serie di iniziative distribuite nell’arco del pomeriggio. Saranno presenti i gonfiabili del Garage delle Meraviglie, affiancati dall’angolo dei coriandoli a cura dell’Associazione Commercianti e Artigiani, pensato per portare ancora più colore e atmosfera carnevalesca nel centro del paese.

Grande attenzione sarà dedicata ai più piccoli con il laboratorio di bolle per bambini, condotto da Alessia Cielo e con Ludobus in Tabula, che proporrà giochi in legno e “bestie volanti”, stimolando fantasia e manualità attraverso il gioco tradizionale. Spazio anche alla creatività e al contatto con la natura con il laboratorio “I segreti del bosco – Osservo, immagino e creo con i materiali naturali”, a cura dell’Associazione La Viatrecento. Durante il pomeriggio sono previsti anche premi di Carnevale, una merenda golosa e tanti giochi organizzati dal Comitato Genitori delle Scuole di Montespertoli, che contribuiranno a rendere l’evento un momento di condivisione e socialità per tutte le età.

La festa proseguirà in serata: dalle ore 19:00, alla Pizzeria Dolce Vita, in programma apericena, dj set e premiazione delle maschere di gruppo.

Fonte: Comune di Montespertoli - Ufficio Stampa

