Torna l’iniziativa “Gioca d’anticipo contro il tumore”. Si rinnova la collaborazione fra Fondazione ANT, Banco Fiorentino – Credito Cooperativo e Villa Donatello, attraverso la promozione di progetti gratuiti di prevenzione oncologica secondaria offerti alla cittadinanza. La partnership, che giunge al nono anno consecutivo, ha un valore importante, perché riporta l'attenzione sulla prevenzione, offerta in modo completamente gratuito alla popolazione in un momento di importanti difficoltà economiche per le famiglie.

Per l’anno 2026 gli sforzi di ANT saranno concentrati su Progetto Melanoma, Progetto Mammella per le donne sotto i 45 anni e Progetto Tiroide.

Saranno organizzate 8 sessioni di Progetto mammella nelle due sedi di Villa Donatello. Le giornate per le donne sotto i 45 anni saranno costituite da visite senologiche con ecografia mammaria ed eventuale mammografia a completamento dell’indagine, per un totale di 96 pazienti.

Le 9 sessioni di visite gratuite di Progetto Melanoma, avranno invece un totale di 120 pazienti. Di queste, otto si terranno nelle due sedi di Villa Donatello e una, riservata ai residenti nei Comuni del Mugello, si terrà a Borgo San Lorenzo presso l’Istituto di Bioscienze.

Ci sarà poi 1 sessione di Progetto tiroide riservata ai residenti nei Comuni del Mugello, sempre a Borgo San Lorenzo, per un totale di 24 pazienti.

Inoltre, anche quest’anno, il Banco Fiorentino ha scelto di offrire visite a bordo dell’Ambulatorio Mobile della Prevenzione di ANT, non solo ai cittadini di Firenze e provincia, ma anche ai cittadini di Pisa. Il BUS di ANT farà infatti tappa a Firenze nei gg 11,12,13 maggio in Piazza Santa Maria Novella e successivamente, nei gg 14 e 15 maggio, a Pisa offrendo ai cittadini dell’area fiorentina 2 sessioni di Progetto melanoma e 1 di Progetto Tiroide e ai cittadini di Pisa 1 sessione di Progetto melanoma e 1 di Progetto Tiroide, per un totale di altri 120 pazienti.

Complessivamente, nel corso dell’anno 2026, saranno così offerti ai cittadini e alle cittadine della Toscana 360 controlli completamente gratuiti che sono soltanto una parte del programma di prevenzione oncologica gratuita in Toscana nel 2026, ma sicuramente un pezzo importante.

Il Progetto Melanoma è stato il primo Progetto di prevenzione oncologica gratuita ideato da Fondazione ANT nel 2004 e prevede visite dermatologiche con l’ausilio della dermatoscopia per la diagnosi tempestiva di lesioni sospette e/o neoplastiche. Con il Progetto Mammella per le donne sotto i 45 anni, Fondazione ANT offre visite specialistiche gratuite mediante ecografia. Grazie a questa, è possibile identificare e localizzare i noduli non visibili e non palpabili. Nella maggioranza dei casi i noduli non palpabili hanno caratteristiche ecografiche benigne. In altri casi, grazie all’ecografia, sarà prescritto alla paziente l’approfondimento diagnostico con altri accertamenti. Anche il Progetto Mammella ha come obiettivo quello di diagnosticare precocemente lesioni sospette intervenendo così nel modo più tempestivo possibile.

Con il Progetto Tiroide ANT offre visite specialistiche con ecografia tiroidea con l'obiettivo di individuare eventuali noduli sospetti che necessitano di ulteriori approfondimenti diagnostici.

I progetti di prevenzione oncologica gratuita ANT in Toscana, quest’anno, sono già ripartiti a gennaio – ha detto Simone Martini, Delegato ANT di Firenze – La collaborazione con Villa Donatello e con il Banco Fiorentino prevede un ciclo di visite che partirà dal 18 febbraio e rimane di cruciale importanza per noi. Fondazione ANT da sempre si impegna per rendere alla portata di tutti la cultura della prevenzione oncologica. Oggi presentiamo una parte del nostro programma di prevenzione 2026, ma si aggiungeranno altre sessioni di visite nel corso dell’anno, compatibilmente con i fondi che riusciremo a raccogliere. L’anno scorso in Toscana abbiamo effettuato più di 3000 visite gratuite. Siamo anche riusciti ad acquistare un nuovo ecografo portatile grazie all’aiuto di tutti Voi e potremo così contribuire ad un miglior funzionamento di un settore importante, mettendo a disposizione ancora più giornate di visite gratuite, in un momento in cui le condizioni economiche di molti cittadini rimangono difficili. Tutto questo non sarebbe possibile senza il contributo di aziende e privati cittadini. Il sostegno del Banco va avanti dal 2017 e per noi è stato davvero essenziale. I Volontari ANT che vedete ogni giorno impegnati sulle piazze, raccolgono fondi per finanziare anche i progetti di prevenzione oncologica che ANT porta in tutt’Italia, offrendo ogni anno oltre 20.000 visite e controlli gratuiti, oltreché per sostenere la nostra storica attività di assistenza domiciliare gratuita per i malati oncologici della Toscana.

Come Banco Fiorentino – BCC Credito Cooperativo siamo orgogliosi di rinnovare questa collaborazione con Fondazione ANT per l'ottavo anno consecutivo -- ha dichiarato Paolo Raffini, Presidente del Banco Fiorentino - La prevenzione oncologica rappresenta un investimento concreto nella salute delle nostre comunità. Dopo l'integrazione con la Banca di Pisa e Fornacette, abbiamo voluto estendere questa importante iniziativa anche al territorio pisano, portando l'Ambulatorio Mobile di ANT per la prima volta a Pisa. È un segno tangibile della nostra attenzione verso i territori in cui operiamo. La prossimità e la responsabilità sociale sono valori fondanti del Credito Cooperativo, e progetti come questo ne sono la migliore espressione.

La salute è un bene primario che non può dipendere dalle condizioni economiche delle persone -- ha aggiunto Davide Menetti, Direttore Generale del Banco Fiorentino -- Con questa partnership offriamo ai nostri soci e alle nostre socie, e a tutta la cittadinanza di Firenze e Pisa, l'opportunità di accedere gratuitamente a controlli oncologici di qualità. L'allargamento dell'iniziativa a Pisa rappresenta un momento significativo per la nostra Banca, che conferma il proprio radicamento territoriale e la volontà di essere sempre più vicini alle comunità che serviamo.

La prevenzione - ha detto la presidente del Consiglio regionale Stefania Saccardi - è uno degli strumenti più efficaci che abbiamo per tutelare la salute delle persone e ridurre le disuguaglianze nell’accesso alle cure. Iniziative come “Gioca d’anticipo contro il tumore” dimostrano quanto sia fondamentale fare rete tra istituzioni, fondazioni, sistema sanitario e mondo del credito cooperativo per offrire ai cittadini servizi di qualità, gratuiti e capillari. Investire nella diagnosi precoce significa prendersi cura della comunità oggi e costruire un futuro più sano e consapevole per tutti.

L’attenzione alla salute della persona, e quindi anche alla prevenzione, è uno dei pilastri su cui Villa Donatello ha costruito la propria storia - ha dichiarato il Dr Alberto Rimoldi Amministratore Delegato di Villa Donatello - Per questo siamo lieti di essere ancora a fianco di ANT su questo importante progetto di prevenzione oncologica rivolto a uomini e donne. Da questo punto di vista, avere come testimonial di questa campagna le atlete della Bisonte Volley, società sportiva della quale siamo riferimento sanitario da tempo, che rappresentano un modello positivo per tutti i giovani, può contribuire allo sviluppo della consapevolezza verso la necessità della prevenzione

Presenti all’iniziativa anche Beatrice Agrifoglio e Francesca Villani de Il Bisonte Volley, squadra toscana di pallavolo in serie A1. E’ importante avere fiducia nella ricerca e nella prevenzione – hanno sottolineato le giocatrici - E davvero la prevenzione non ha età. Iniziare da giovani a porre attenzione agli stili di vita corretti, all’importanza dell’attività sportiva e della sana alimentazione è fondamentale. Noi speriamo oggi, qui, con la nostra presenza, di essere di esempio ai tanti ragazzi e ragazze che ci seguono.

Visitando la sezione Visite di prevenzione oncologica sul sito ant.it/toscana sarà possibile trovare le date e le modalità di prenotazione online delle sessioni di prevenzione organizzate sul territorio. Le prime prenotazioni online, per Progetto Mammella del 18 febbraio, partiranno dal 9 febbraio, dalle ore 10.00. Dal 10 febbraio partiranno invece quelle per Progetto Melanoma del 18 febbraio, sempre dalle ore 10.00.

A partire dalle ore 10.00 sarà infatti possibile collegarsi alla pagina ant.it/prevenzione/ e prenotare la propria visita fino ad esaurimento posti. Ogni mese poi, al link https://ant.it/toscana/visite-di-prevenzione-oncologica-2/ sarà pubblicato il calendario completo delle giornate di prevenzione organizzate nella nostra regione.

Per le richieste di assistenza domiciliare gratuita e specializzata per i malati oncologici e per avere informazioni sulle attività di ANT in Toscana, è possibile contattare la sede di Firenze della Fondazione allo stesso numero. La struttura sanitaria di ANT dedicata all’assistenza domiciliare gratuita e specializzata per i malati oncologici, nella regione Toscana, è composta attualmente da 9 medici, 1 nutrizionista, 11 infermieri e 5 psicologhe.

Fonte: Ufficio Stampa

