Un medico e un pediatra nell'Empolese vanno in pensione

Tra il 31 gennaio e il 1° febbraio 2026 per alcuni cittadini dell'Empolese sarà necessario effettuare una nuova scelta del medico di famiglia e del pediatra di libera scelta.

Dal 31 gennaio, infatti, per recesso volontario, cesserà l’attività il dottor Mauro Evangelisti, medico di medicina generale iscritto nel comune di Empoli.

In questo caso gli assistiti dovranno effettuare la scelta di un nuovo medico tra quelli disponibili nell'ambito di riferimento.

Dal prossimo mese di febbraio, invece, - ultimo giorno di attività il 31 gennaio 2026 -, andranno in pensione il pediatra dottor Roberto Ghio, che opera nell’ambito dei comuni di Castelfiorentino/Montespertoli, quindi il dottor Giuseppe Branca, medico di medicina generale che opera nell’ambito dei comuni di San Miniato e Montopoli sull’Arno.

In questi due casi gli assistiti non dovranno fare una nuova scelta ma verranno inseriti in maniera automatica nelle liste degli assistiti dei medici che verranno incaricati a tempo determinato.

Si ricorda che l’operazione di scelta del medico può essere fatta in modo semplice, anche da casa. Gli iscritti all’anagrafe sanitaria dell’Azienda USL Toscana Centro possono accedere al portale Open Toscana (https://open.toscana.it/servizi) da computer, tablet o smartphone, utilizzando la tessera sanitaria attiva o lo SPID. In alternativa è disponibile l’App Smart SST.

Chi preferisce può inviare il modulo di cambio medico, compilato e firmato, insieme a una copia di un documento di identità valido, all’indirizzo email anagrafesanitaria.empoli@uslcentro.toscana.it.