Sabato 7 e domenica 8 febbraio dalle 10 alle 20 torna 'Vintage Fest' al Palazzo delle Esposizioni in piazza Guido Guerra a Empoli. L'evento, giunto alla sua sesta edizione è organizzato da 'Ganzo! Eventi Culturali' e patrocinato dal Comune di Empoli.

L'evento ospita un mercato del Vintage e del Second-Hand, con abbigliamenti d'epoca, accessori iconici, oggettistica, vinili, stampe e tanto altro.

Spazio anche al Retrogaming & Retrocomputer, con un'area curata dall'associazione BitRetrò, che permetterà al pubblico di immergersi nella storia dei videogiochi attraverso alcune delle console che hanno segnato gli anni '80 e '90. Sarà possibile giocare con pietre miliari videoludiche, dal rarissimo Pong del 1976 fino a sistemi storici come NES, Commodore 64, Amiga 1200 e Sega Mega Drive. A completare l'allestimento, una selezione di pezzi da collezione, tra slot machine d'epoca e giradischi storici perfettamente funzionanti.

Durante tutta la manifestazione sarà attivo il Vintage Bar. Dalle 17 alle 20 è inoltre previsto l'Aperitivo Vintage: al costo di 5 euro sarà possibile consumare un drink a scelta accompagnato da stuzzichini tosco-brasiliani, con in omaggio un bicchiere in vetro personalizzato 'Ganzo Il Cocktail' e la relativa borsina.

Per maggiori informazioni, è possibile consultare il sito ufficiale e i canali di Ganzo! Eventi Culturali.

Sito web: ganzoeventiculturali.it

Facebook: Ganzo Eventi Culturali

Instagram: ganzo_eventiculturali

Costo del biglietto d'ingresso: 4 euro

