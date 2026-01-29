Ztl Pisa a Porta a Lucca, Confcommercio: "Accolta la nostra richiesta"

“La scelta dell'amministrazione di non intervenire con modifiche strutturali sul mercato di Via Paparelli va nella direzione giusta, perché tutela un presidio commerciale storico e un servizio importante per la città, ovvero il mercato per eccellenza di Pisa”. Esprime la sua soddisfazione il direttore generale di Confcommercio Pisa Federico Pieragnoli “per l'accoglimento della nostra richiesta che aveva come principale obiettivo quello di scongiurare stravolgimenti per l'attività degli operatori ambulanti”.

“L'introduzione della Ztl nel quartiere di Porta a Lucca e il suo impatto sul mercato di via Paparelli in concomitanza con le partite del Pisa era un terreno di gioco cruciale per garantire il regolare svolgimento del mercato di via Paparelli, tra l'altro recentemente interessato da un importante progetto di riqualificazione intrapreso dal Comune in piena collaborazione con le associazioni di categoria”.

“L'auspicio è che l’organizzazione sia adeguata e che il pubblico venga incentivato ad arrivare prima, nelle ore in cui il mercato è pienamente operativo” afferma il presidente Fiva Confcommercio Pisa Franco Palermo “Aver mantenuto l'orario dello smontaggio alle 13.30 è sicuramente un fatto positivo per consentire agli operatori di lavorare a pieno regime anche in occasione delle partite del sabato alle 15. Certo, per la piena fruizione del mercato potrà esserci qualche disagio legato alla viabilità, ma intanto è stato molto importante aver garantito la sua piena operatività”

Fonte: Confcommercio Pisa