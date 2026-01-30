A Empolichescrive la storia di Andrea Corsali

Una storia di un empolese illustre raccontata oltre 5 secoli dopo da un altro empolese. Un ambasciatore del Papa durante il Rinascimento che per passione scientifica contribuì a diventare lo "scopritore ideale" dell'Australia grazie all'individuazione della costellazione della Croce del Sud.

Venerdì 6 febbraio alle 17 la biblioteca 'Renato Fucini' di Empoli ospita l'appuntamento con Empolichescrive: Rossana Ragionieri e Franco Masoni Benedetti presenteranno il libro 'Andrea Corsali. Erudito navigatore ambasciatore di Papa Leone X'. Saranno presenti l'editore Carlo Fontanelli e l'astronoma Maura Tombelli. Conduce il giornalista Emilio Chiorazzo. L'evento è a ingresso libero.

IL LIBRO - Andrea Corsali, originario di Monteboro frazione del Comune di Empoli, nacque il 29 giugno 1487, visse a Firenze. Legato per parentela collaterale alla potente famiglia de’ Medici. Fu di Papa Leone X (Giovanni de’ Medici) ambasciatore in Etiopia. Per amore delle scienze, fornito di strumenti per le rilevazioni astronomiche e scientifiche, scoprì l’esistenza della Nuova Guinea e fece notare che Sumatra e Ceylon erano in effetti due isole ben distinte. Ha provveduto a correggere l’errore di Tolomeo che aveva mal calcolato la distanza tra l’Africa e l’India. Ma ciò che gli diede grande prestigio fu la descrizione della costellazione dell’emisfero australe ove brilla la Croce del Sud; offrendogli il privilegio di essere considerato lo scopritore ideale dell’Australia. Le sue tracce si persero nel 1524 circa nella città di Barara, l’odierna Harar (Corno d’Africa al confine della Somalia).

GLI AUTORI - Franco Masoni Benedetti è nato a Pozzale frazione del Comune di Empoli il 9 aprile 1945. Agente editoriale fino al dicembre del 2005. Conosce importanti personaggi della cultura: Luigi Russo e Sibilla Aleramo. Dello spettacolo è allievo di Edmonda Aldini per perfezionare la gestualità, Piera degli Esposti per impostare la voce e di Vincenzo Cerami per apprendere i primi rudimenti su come scrivere una sceneggiatura. Scrive racconti, poesie e commedie in vernacolo empolese. Viaggia in Italia e all’estero per vedere, ascoltare, imparare.

Rossana Ragionieri, laureata in Pedagogia all’Università di Firenze, ha conseguito la specializzazione post lauream sulla Comunicazione all’Università di Padova. Ha insegnato filosofia al Liceo Capponi di Firenze; è stata Dirigente scolastica; ha lavorato per l’IRRSAE; è formatore sull’arte e le tradizioni; ha coordinato progetti per le Soprintendenze di Firenze e Pistoia. Numerose le sue conferenze per i 150 anni dell’Unità d’Italia. Iscritta all’Albo dei Giornalisti dirige una rivista; ha lavorato per quotidiano La Nazione ed altre testate. E’ autrice di libri e articoli pubblicati su riviste e periodici. I suoi libri hanno vinto premi come il Premio Firenze 2021 per la saggistica e ottenuto ristampe

