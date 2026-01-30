A San Miniato la presentazione di 'Fino a completa guarigione'

Venerdì 13 febbraio 2026, alle ore 18:00 presso Palazzo Grifoni a San Miniato (PI), la Fondazione Cassa di Risparmio di San Miniato e la Fondazione Stella Maris (IRCCS) presentano il volume “Fino a completa guarigione” di Marco Masoni. L’incontro si propone come un viaggio nella filosofia umana e artistica di Franco Battiato, esplorando il pensiero e l’eredità spirituale del grande artista siciliano. Introduce il Presidente della Fondazione CR San Miniato, Giovanni Urti e il Presidente dell’IRCCS Fondazione Stella Maris, Giuliano Maffei. Seguirà l’intervento dell’autore del volume, Marco Masoni. A moderare l’incontro sarà Don Francesco Capolupo, cappellano militare della 46ª Brigata Aerea di Pisa e poeta. Il volume non è una biografia nel senso tradizionale, ma un viaggio fatto di voci, ricordi e riflessioni che svelano aspetti inediti di uno degli artisti più misteriosi e ispiratori del nostro tempo. Attraverso interviste esclusive, dichiarazioni mai rese ufficiali e deduzioni personali, Marco Masoni accompagna il lettore in un percorso di ricerca e consapevolezza, esplorando la filosofia, i principi di vita e i criteri artistici che hanno guidato Battiato. Ne emerge un cammino tra musica e spiritualità, che restituisce un ritratto intimo e profondo della sua essenza. L’evento sarà aperto al pubblico fino a esaurimento posti, per partecipare è gradita la prenotazione, effettuabile via mail, scrivendo all’indirizzo segreteria@fondazionecrsm.it, oppure contattando la segreteria della Fondazione al numero fisso 0571 546790 o al mobile 371 3590694.

Fonte: Ufficio stampa

