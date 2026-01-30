Ci siamo: da domenica 1° febbraio al via il Carnevale di Foiano della Chiana (Ar), che per cinque domeniche si articolerà nelle strette vie del centro storico animate da quattro giganteschi e colorati carri allegorici costruiti in cartapesta da maestri veri e propri.

Nella presentazione di giovedì 29 gennaio, con la presenza della madrina di questa edizione, Enrica Guidi, la Tizzy del Barlume, sono stati svelati anche i quattro titoli e i rispettivi temi dei quattro carri in gara. Il Cantiere Azzurri si presenterà con il carro "Povere di Stelle", Bombolo con "Rinascenza". Il Cantiere dei Nottambuli "Nel mondo che vorrei" mentre i Rustici con "Apriti cielo". Alle ore 10 è prevista l’apertura ufficiale dei quattro cantieri, un altro attesissimo momento che si svolgerà nella Piazza dei Cantieri e in questa occasione per la prima volta si potranno vedere i carri allegorici. L’estrazione ha previsto il seguente ordine di uscita: Azzurri, Rustici, Nottambuli e Bombolo. Poi i carri saranno portati nel centro del Paese da dove si esibiranno davanti alla giuria a partire dalle 15.

Il programma del Carnevale, tuttavia, partirà già dal sabato pomeriggio. Alle ore 18.00 presso la Galleria Furio Del Furia si terrà l'inaugurazione delle mostre e la presentazione degli eventi collaterali, organizzati dall'Amministrazione Comunale in collaborazione con l'Associazione Carnevale di Foiano. Parteciperanno le autorità comunali e il presidente del Carnevale. Sala della Carbonaia: "Alla scoperta di Rik – Viaggio nell’arte di Riccardo Guasco, verso il Carnevale 2027", a cura di Riccardo Guasco. Nella Galleria Furio Del Furia: 14° Biennale Nazionale di Pittura – Foiano città del Carnevale, a cura della Pro Loco Foiano in collaborazione con l'Associazione Carnevale di Foiano.

Domenica al via l’intensa prima giornata di Carnevale. Si parte al mattino alle ore 10, i Cantieri del Carnevale apriranno ufficialmente i battenti, svelando i nuovissimi e tanto attesi carri allegorici che saranno protagonisti della manifestazione. In contemporanea, nel cuore del Centro Storico, sarà possibile partecipare a visite guidate che condurranno i visitatori tra le bellezze storiche del paese: dalla suggestiva Chiesa Museo della Fraternita al rinomato Circuito Robbiano. Questi tour, organizzati da "La bottega dell’arte" in collaborazione con la Pro Loco, partiranno dall’ufficio turistico in Corso Vittorio Emanuele 1 e prevedono un contributo volontario (per prenotarsi, si possono contattare i numeri 338 883 8683 o 327 834 6712). Alle ore 11.00, sempre nel Centro Storico, prenderà il via la cerimonia inaugurale del Carnevale con il tradizionale taglio del nastro, alla presenza del Sindaco di Foiano della Chiana e di Re Giocondo.

Seguirà un grande spettacolo di apertura animato dalla Filarmonica P. Mascagni, che, nei panni della caratteristica Bandaccia, colorerà la giornata con la loro musica e i costumi variopinti. Quest’anno lo spettacolo sarà ancora più ricco grazie alla partecipazione degli allievi, grandi e piccoli, della scuola di musica della Filarmonica, accompagnati da strumenti musicali e da piccole "farfalle volanti", promettendo un’atmosfera festosa e scintillante.

Dalle 12.00 alle 18.00, in Piazza Licio Nencetti, sarà inaugurato lo spazio "Estra Fantasia" dedicato ai bambini. Qui i più piccoli potranno divertirsi con gonfiabili e giochi gratuiti, lasciarsi truccare da Cristina Fantasy Zone e salire a bordo del coloratissimo Trenino del Carnevale, che, guidato dal capostazione, li accompagnerà a scoprire i borghi del paese. Dopo la cerimonia di apertura ufficiale in Piazza Matteotti, il Trenino attenderà i bambini davanti al Comitato del Carnevale, accompagnato da un piccolo Giocondo e una piccola Zinfa Rosa. La corsa condurrà i partecipanti nell’area "Fantasia", dove i giovani regnanti del Carnevale taglieranno il nastro inaugurale.

A seguire, il pubblico potrà assistere a uno spettacolo di Luca Puzio, in arte Kalù Strip Show, che coinvolgerà grandi e piccini con magie, numeri circensi e giocoleria, trasformando gli spettatori in parte attiva dello show. Sempre dalle 11.00 alle 18.00, Piazza Mazzini si trasformerà in un vivace spazio ludico-culturale dedicato al Carnevale, con un gigantesco Gioco dell’Oca a terra, scenografie carnevalesche e pannelli espositivi che raccontano aneddoti e immagini storiche della manifestazione. Alle 11.00, in Piazza Matteotti, sarà possibile partecipare al "Barnevale", gustando un aperitivo presso la Roulotte barre. Nel frattempo, in Piazza Cavour, l’area street-food Coop sarà attiva dalle 11.00 alle 19.00, offrendo specialità di cibo di strada tipiche della Toscana e non solo, accompagnate da animazione e musica a cura di Niky DJ.

Il pomeriggio si animerà ulteriormente: dalle 14.30 alle 18.00, nel Centro Storico, andrà in scena "Avanti coi carri show", trasmesso anche in streaming, con la partecipazione straordinaria del produttore e attore Roberto Andreucci. Alle 15.00, sempre nel Centro Storico, prenderà il via la tanto attesa gara dei carri e il Primo Corso Mascherato 2026: i quattro carri allegorici, insieme alle rispettive mascherate, sfileranno per le vie del paese regalando emozioni e colori.

Alle 16.00, in Piazza Licio Nencetti, un nuovo spettacolo di Luca Puzio/Kalù Strip Show intratterrà nuovamente il pubblico con magie, arti circensi e giocoleria, coinvolgendo spettatori di tutte le età e rendendoli protagonisti dell’evento. La festa continuerà alle 17.30 con la seconda sfilata della gara dei carri e del Primo Corso Mascherato 2026: ancora una volta, i quattro carri e le mascherate porteranno allegria nelle strade del Centro Storico. Alle 18.00, in Piazza Matteotti, si potrà nuovamente brindare con un aperitivo presso la Roulotte barre. Infine, dalle 11.00 alle 20.00, la musica non mancherà grazie alle performance dal palco di dj DAB e Diego Vocalist, che accompagneranno la giornata con mix coinvolgenti e tanta energia.

Il Carnevale di Foiano della Chiana è considerato tra le più importanti manifestazioni del genere in Italia, sia per le spettacolari coreografie sia per la sua tradizione storiografica. Il cuore dell’organizzazione ruota intorno ai quattro mastodontici carri allegorici realizzati da veri maestri in cartapesta e da tecnici della meccanica per muovere le gigantesche figure. A realizzare queste opere d’arte sono i “Cantieri”, come si chiamano a Foiano della Chiana, che dalla prima domenica daranno vita a veri e propri spettacoli che avranno come palcoscenico le piccole vie del centro storico di Foiano. Azzurri, Bombolo, Nottambuli e Rustici: questi i nomi delle quattro fazioni che da secoli ormai si sfidano ogni anno a colpi di coriandoli e cartapesta realizzando imponenti opere artistiche apprezzate in tutto il mondo. Attesa, da parte del pubblico, per scoprire quali saranno i colori e i soggetti rappresentati in forma allegorica da veri e propri maestri della cartapesta e della meccanica.

Sono main sponsor di questa edizione Estra, Intesa Sanpaolo, Unicoop Firenze e Valdichiana Designer Village. Media partner Radio Bruno, print partner Effevi.

Il programma completo della manifestazione e altre informazioni sul sito

Fonte: Ufficio stampa