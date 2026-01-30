All’ospedale Santo Stefano di Prato nasce 'L’Armadio della Gentilezza'

Un gesto semplice ma di grande valore umano prende forma all’ospedale Santo Stefano di Prato con l’iniziativa “L’Armadio della Gentilezza” dell’associazione Stremao Onlus Odv, un progetto pensato per offrire supporto concreto ai pazienti ricoverati che non hanno la possibilità di disporre di un cambio di indumenti durante la degenza ospedaliera.

L’iniziativa prevede la donazione di kit per la degenza, composti da pigiami, calzini e altri articoli utili ai bisogni quotidiani, destinati ai pazienti che, per diverse ragioni, si trovano temporaneamente sprovvisti di beni essenziali.

La cerimonia di donazione dei kit da parte dell’Associazione si è svolta questa mattina alla sala Cembalo dell’ospedale, alla presenza della direttrice sanitaria del Santo Stefano, dott.ssa Maria Teresa Mechi, del Direttore del Pronto Soccorso, dott. Simone Magazzini, dell’housekeeper dott.ssa Rosa De Filippo e dei coordinatori del Pronto Soccorso e delle degenze. Per l’Associazione Stremao, invece, era presente la presidente, Francesca Squilloni, il vicepresidente Mauro De Angelis e la volontaria Valentina Lascialfari.

La struttura ospedaliera, insieme a Stremao Onlus, ha già messo a disposizione l’apposito armadietto della Gentilezza, collocato all’interno del pronto soccorso, che fungerà da punto di riferimento per il progetto e per la distribuzione del materiale.

La fornitura delle sacche contenenti i beni di prima necessità sarà curata da Stremao Onlus, associazione di volontariato attiva dal 2017 e impegnata nel sostegno alle famiglie in difficoltà attraverso numerose iniziative solidali, tra cui il progetto “Il Trillino”, attivo presso l’ospedale Santo Stefano.

“Con “L’Armadio della Gentilezza” vogliamo offrire un aiuto concreto e immediato a chi si trova in un momento di fragilità – dichiara la presidente Francesca Squilloni– un piccolo gesto che può restituire dignità, conforto e attenzione alle persone ricoverate. Il supporto dell’Asl Toscana centro rappresenta per noi un elemento fondamentale per dare valore e continuità a questa iniziativa”.

Soddisfazione anche da parte della direzione ospedaliera. “Questo progetto incarna pienamente i valori di accoglienza e umanizzazione delle cure che la nostra struttura promuove quotidianamente – afferma la direttrice sanitaria di presidio e della Rete Ospedaliera, dott.ssa Maria Teresa Mechi– La collaborazione con il mondo del volontariato è preziosa per rispondere in modo concreto ai bisogni delle persone più fragili".

“L’Armadio della Gentilezza – sottolinea la dott.ssa Monica Chiti, direttore SOC Assistenza Infermieristica Area Territoriale Prato- rappresenta un esempio virtuoso di collaborazione tra istituzioni sanitarie e associazionismo, con l’obiettivo comune di favorire, all’interno dei percorsi di cura e assistenza, i valori di umanità e di vicinanza da parte della comunità”

Fonte: Ausl Toscana Centro

