Anno dell’Ingegno, il calendario degli eventi 2026 a Vinci

Un altro anno di eventi dedicati a una delle aree di studio leonardiano: il 2026 è l’Anno dell’Ingegno (come il 2025 è stato l’Anno del Volo) e le manifestazioni aderenti al bando “Vinci, Città degli eventi” sono anche per il secondo anno copiose ed evidenziano diversi aspetti della volontà delle associazioni vinciane e dell’amministrazione comunale di rendere ancora più appetibile il territorio.

Il calendario degli eventi dell’Anno dell’Ingegno è stato presentato venerdì 30 gennaio 2026 nei locali della Biblioteca Leonardiana. A illustrare l’agenda Daniele Vanni, sindaco di Vinci, Daniela Fioravanti, vicesindaca con delega agli eventi e alle manifestazioni, Clarissa Pasquali, Consigliera delegata alla promozione turistica e alle tradizioni popolari, Stefania Galletti, presidente della Pro Loco di Vinci e i rappresentanti delle associazioni del paese che hanno partecipato al bando.

Un primo dato che salta all’occhio è il numero doppio delle domande presentate rispetto al 2025, per un risultato che offrirà circa 180 eventi durante tutto il 2026.

Eventi di ogni tipo, la maggior parte legati al tema principe del 2026, che ha sollecitato la fantasia delle associazioni, molte delle quali hanno anche lavorato insieme, a dimostrazione del forte stimolo del bando ai fini di una sinergia fra i vari attori di volontariato che popolano Vinci.

Così, in programma ci sono gli eventi tradizionali, come Il Giorno di Leonardo, la Festa della poesia, Calici di stelle, la Festa dello Spazio, la Festa del volo, la Fiera di Vinci; ai quali si affiancano quelli istituzionali dedicati al Genio, oppure i molti altri eventi che mettono in risalto le virtù della tradizione locale legata alla terra, all’agricoltura, ai prodotti oleari e vinicoli.

Come l’anno scorso, il Comune di Vinci mette a disposizione un calendario, consultabile all’interno del sito dell’ufficio turistico, visit-vinci.it, nel quale poter vedere tutti gli appuntamenti. Un calendario che è tuttavia in divenire, poiché i soggetti che non sono rientrati nel bando possono inserirsi nelle date disponibili e proporre altri eventi per arricchire la proposta vinciana.

Unanime, da parte dell’amministrazione comunale, il ringraziamento riservato alle associazioni vinciane, al personale comunale, alle forze dell’ordine e alla polizia municipale, queste ultime coinvolte in ogni occasione a garanzia della sicurezza e del sereno svolgimento delle manifestazioni.

LE DICHIARAZIONI

Daniele Vanni, sindaco di Vinci

“Il calendario degli eventi nasce per dare una visione condivisa di sviluppo culturale, turistico e sociale del nostro territorio. Il dato che più ci rende orgogliosi è il raddoppio delle domande rispetto allo scorso anno, segno evidente di un tessuto associativo vivo, creativo e fortemente legato alla propria comunità.

Le oltre 180 iniziative previste per il 2026 raccontano un paese capace di rinnovarsi partendo dalla propria identità leonardiana, valorizzando allo stesso tempo tradizioni, prodotti locali e nuove forme di collaborazione tra le associazioni.

Come amministrazione comunale crediamo fortemente in questo percorso: il bando “Vinci, Città degli eventi” è uno strumento che stimola la partecipazione, la sinergia e la qualità delle proposte, rendendo Vinci sempre più attrattiva e accogliente durante tutto l’anno. L’Anno dell’Ingegno sarà un’occasione per riscoprire il nostro territorio e viverlo insieme, con curiosità, orgoglio e spirito di comunità”

Daniela Fioravanti, vicesindaca di Vinci con delega agli eventi, alle manifestazioni e ai rapporti con le associazioni

“Se l’Anno del Volo ci ha regalato tante soddisfazioni, altrettanto ci aspettiamo per l’Anno dell’Ingegno.

Il bando degli eventi è stato molto partecipato, poiché abbiamo raddoppiato le domande e raggiunto già i 180 eventi. Sono confermati tutti gli eventi che fanno parte della nostra tradizione e se ne sono aggiunti di nuovi, dimostrazione che l’indicazione del tema è stato uno stimolo per la fantasia e per la creazione di progetti nuovi.

Tutto fa trasparire la vivacità di Vinci. La realizzazione di tutti gli eventi è positiva sia per il tessuto commerciale vinciano, sia per la promozione del nostro territorio e della sua vocazione turistica.

Voglio ringraziare tutti coloro che hanno partecipato al bando, nonché le associazioni, per il loro lavoro e per la presenza nell’attività del paese”.

Clarissa Pasquali, consigliera comunale delegata alla promozione turistica e alle tradizioni popolari

“La campagna promozionale di quest’anno, ispirata al tema dell’Ingegno, intende raccontare e valorizzare la città come luogo d’origine di Leonardo e come destinazione capace di coniugare un patrimonio paesaggistico di grande pregio con la presenza del primo museo a lui dedicato. Nell’ambito dell’iniziativa è stato scelto come testimonial social Giovanni Muciaccia, che guiderà il pubblico alla scoperta delle idee e delle invenzioni del Vinciano custodite nel museo, ed è stato realizzato un nuovo corto promozionale dedicato al territorio. L’obiettivo è restituire le molteplici identità della città – culturali, naturalistiche ed enogastronomiche – coinvolgendo anche un pubblico più giovane e promuovendo un turismo lento, consapevole e di qualità”.

Stefania Galletti, presidente della Pro Loco di Vinci

“Il ruolo della Pro Loco, anche per il 2026, è di collaborazione con il Comune di Vinci, alla luce peraltro del Testo Unico del Turismo del 2024. Ma la nostra cooperazione va oltre la normativa, poiché il ruolo delle pro loco, soprattutto nei piccoli Comuni, è fondamentale per il supporto logistico e burocratico.

Grazie all’azione dei volontari della Pro Loco, l’amministrazione comunale riesce a mettere in atto i progetti e le idee che ruotano intorno al turismo e alla sua promozione.

Fondamentali sono anche i sostenitori privati e i bandi, che permettono anche la cooperazione fra associazioni con lo scopo di produrre eventi di qualità.

Colgo l’occasione per ringraziare in particolare il personale del magazzino comunale, sempre pronto e disponibile per l’allestimento logistico delle manifestazioni”.

Fonte: Comune di Vinci - Ufficio stampa