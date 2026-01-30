Auto in fiamme sulla Fi-Pi-Li allo svincolo di Santa Croce sull’Arno

Momenti di paura nel tardo pomeriggio di ieri lungo la superstrada Fi-Pi-Li, dove una autovettura ha preso fuoco mentre percorreva la carreggiata in direzione Pisa, poco prima dello svincolo di Santa Croce sull’Arno.

L’intervento della squadra dei Vigili del Fuoco di Pisa è scattato alle ore 18:49, dopo che il conducente, avvertendo un forte odore di bruciato, è riuscito a fermarsi tempestivamente evitando conseguenze più gravi. L’uomo è riuscito a mettersi in salvo prima che le fiamme avvolgessero il veicolo.

Il personale dei Vigili del Fuoco ha estinto l’incendio e ha provveduto alla messa in sicurezza dell’auto e dell’area interessata, scongiurando ulteriori rischi per la circolazione stradale.

Sul posto sono intervenuti anche gli operatori di AVR, per la gestione della viabilità, e la Polizia Stradale, per gli accertamenti di competenza. Non si registrano feriti.