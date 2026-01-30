Buongiorno Empoli organizza un'assemblea pubblica a Ponzano

Buongiorno Empoli, l’associazione politico-culturale empolese che prende il nome dalla coalizione presentatasi alle elezioni del 2019 con Beatrice Cioni candidata sindaca e che ha successivamente sostenuto Leonardo Masi nel 2024, in questi anni non si è limitata all’elezione e al sostegno dei propri rappresentanti nell'amministrazione comunale, ha anche promosso e partecipato attivamente a numerose iniziative politiche.

Dai temi più strettamente locali – come il referendum sulla Multiutility e sul servizio idrico, il Keu, lo stadio, il piano strutturale e il consumo di suolo, la scuola e molto altro – fino a eventi di piazza e momenti di approfondimento su questioni internazionali, tra cui il sostegno al popolo palestinese e le manifestazioni contro tutte le guerre.

Ma Buongiorno Empoli è anche molto di più: è condivisione, è confrontarsi nelle assemblee per decidere collettivamente ed è stare insieme anche in momenti di serena convivialità.

Condividiamo innanzitutto basi solide, ideali e valori su cui l’associazione si fonda: la partecipazione democratica, l’uguaglianza sostanziale, la giustizia sociale, la tutela e la promozione dei diritti sociali e civili, la difesa e la valorizzazione dei beni comuni, la solidarietà, l’antifascismo e l’inclusione.

È a partire da questi valori di riferimento che l’associazione costruisce il proprio percorso e si confronta con le tematiche locali, nazionali e internazionali.

L’assemblea del 7 febbraio, dalle 17 al Circolo Arci di Ponzano, aperta a tutte e a tutti, sarà anche un’occasione per tesserarsi, sostenere Buongiorno Empoli ed entrare a far parte dell’assemblea. Un invito rivolto a chi vorrà, insieme a noi, contribuire a costruire un futuro migliore, più vivibile e a basso impatto ambientale per Empoli, le sue frazioni e l’intero territorio, e non solo.

Fonte: Buongiorno Empoli