Cade con giocattolo in bocca, bimba di 3 anni in codice rosso al Meyer

Cronaca Cerreto Guidi
Brutto incidente per una bambina di tre anni questo pomeriggio a Cerreto Guidi, in una scuola della frazione di Stabbia

Brutto incidente per una bambina di tre anni questo pomeriggio a Cerreto Guidi, in una scuola della frazione di Stabbia. La piccola è caduta mentre aveva un giocattolo in bocca riportando una brutta ferita. L'incidente è avvenuto intorno alle ore 17. Data l'età e la ferita riportata è stata soccorsa in codice rosso e trasportata all'ospedale pediatrico Meyer di Firenze. La piccola, da quanto appreso, non è però in pericolo di vita.

