Cantieri a Fucecchio e San Pierino: modifiche alla viabilità

Proseguono gli interventi sul territorio comunale fucecchiese: cantieri attivi a Fucecchio e San Pierino con modifiche alla viabilità

Mitigazione del rischio idrogeologico, va avanti l'intervento su via Battisti

Entra nella fase due il cantiere per il posizionamento di una paratia anti alluvione in via Battisti: dopo il primo intervento per la sistemazione delle guide che servono per far scorrere il “cancello”, dal 2 al 13 febbraio è previsto un secondo passaggio della ditta incaricata dal Genio civile di Firenze con una serie di conseguenze sulla viabilità, come l’istituzione del senso unico di marcia in uscita dal centro abitato. Nel tratto dall’incrocio tra Via Battisti e Via Trento, fino all’incrocio tra Via Battisti e la rotatoria della SP11 sarà disposta la chiusura del tratto stradale interessato (per l’installazione della paratia, per circa un giorno e mezzo) e, successivamente, l’istituzione di un senso unico alternato regolato da impianto semaforico o a vista con l’ausilio di movieri per la riasfaltura. Successivamente – ma in una data ancora da concordare – la strada verrà nuovamente chiusa per circa due ore per fare una prova di scorrimento della paratia, la quale servirà a preservare l'abitato di Fucecchio andandosi a inserire artificialmente e meccanicamente fra le due porzioni di argine che si trovano a sinistra e a destra di via Battisti.

Ampliamento di via Sanminiatese, senso unico alternato in via Petroio

Nei prossimi giorni – dal 2 al 6 febbraio – in via Petroio a San Pierino (nell'area dietro al locale cimitero comunale) verrà previsto il senso unico alternato per un cantiere relativo ai lavori di ampliamento di via Sanminiatese (allargamento della carreggiata, inserimento di una ciclabile e dell'impianto di illuminazione).

Fonte: Comune di Fucecchio - Ufficio Stampa

