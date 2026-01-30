Centi assessora, Più Certaldo: "Vigileremo su possibili conflitti di interesse"

Claudia Centi è la nuova assessora alla cultura a Certaldo. La lista Più Certaldo ha voluto fare i complimenti a Centi ma ha spostato l'attenzione su "eventuali conflitti di interesse" per la nomina, verosimilmente facendo riferimento alla professione di Centi, una delle menti di Federighi Editore, importante casa editrice di Certaldo. Di seguito la nota.

Ci teniamo ad essere i primi ad esprimere le congratulazioni alla Dottoressa Claudia Centi per la sua recentissima nomina come Assessore del Comune di Certaldo.

Dopo l’iniziale esclusione dalla rosa e la conseguente uscita di AVS dalla maggioranza consiliare, immaginavamo che questa, fosse l’occasione per risaldare i rapporti con lo schieramento di sinistra che oggi si trova all’opposizione del PD Certaldese.

Continua invece l’umiliazione da parte del Partito di governo, verso Alleanza Verdi Sinistra che, dopo mesi di interlocuzione, si vede ancora una volta esclusa dall’ Esecutivo.

Claudia, volto noto e ben radicato nel tessuto produttivo certaldese, si occuperà di Cultura ed eventi; Biblioteca ed archivi; Mercantia; Memoria; Legalità; Diritti e Pari Opportunità ossia le deleghe ereditate dall’ ex Assessora Conforti.

Terremo alta l’attenzione sugli eventuali conflitti di interesse che potrebbero verificarsi a seguito alla sua nomina in Giunta.