Cerreto Guidi, partono i lavori di cablaggio del Piano Italia 1 Giga

Al via a Cerreto Guidi gli interventi di cablaggio previsti dal Piano Italia 1 Giga, intervento pubblico della Strategia italiana per la Banda Ultra Larga, in attuazione dell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) che prevede uno stanziamento di circa 3,8 miliardi di euro.

Lo scopo è quello di promuovere investimenti in reti a Banda Ultra Larga che consentano di garantire a tutti gli utenti una velocità di connessione in linea con gli obiettivi europei.

In questo modo Open Fiber interviene nelle cosiddette ‘aree bianche’, oggetto dei bandi; nel territorio di Cerreto Guidi sono previsti circa 800 allacci in tecnologia FTTH: una connessione internet in fibra ottica, che come indica la sigla Fiber To The Home, porta la fibra fino a casa. In pratica il cavo in fibra ottica arriva direttamente all’utente senza usare tratti in rame.

La nuova infrastruttura punta a contenere il divario digitale ed è in linea con l’impegno assunto dall’Amministrazione comunale di Cerreto Guidi che in questi anni si è resa disponibile e sinergica con gli altri Enti per migliorare su tutto il territorio la connessione, consapevole che crescita e sviluppo passano da servizi digitali al passo con i tempi.

“La nuova infrastruttura consentirà di navigare alla velocità di 1 Gigabit al secondo - osserva Alessio Tanganelli assessore alla manutenzione del territorio - questo permetterà di abilitare un’ampia gamma di servizi digitali di cui potranno beneficiare cittadini ed imprese, potenziando la rete per effettuare tutti quei servizi che richiedano un supporto veloce della navigazione. Una volta a regime, tutto il territorio ne ricaverà grandi vantaggi”.

Gli interventi si svolgeranno con una programmazione ogni due settimane. Le vie interessate dal primo stralcio di lavori sono: via di Corliano, via Matteotti, via Torribina, via Falcone, via Pertini, via Rossetti, via Moro.

