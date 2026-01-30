Chiuso per una notte il tratto Calenzano, Sesto Fiorentino, Barberino verso Bologna

Cronaca Firenze
I lavori di ripristino del danno procederanno dalle ore 22 di domenica 1 alle ore 5 di lunedì 2 febbraio

Per consentire i lavori di ripristino danni a seguito dell’incidente di ieri nella galleria Croci in A1, dalle ore 22 di domenica 1 alle ore 5 di lunedì 2 febbraio, sarà chiuso il tratto compreso tra Calenzano, Sesto Fiorentino e Barberino, verso Bologna.

A seguito dell’incendio che nella giornata di ieri, giovedì 29 gennaio, che ha coinvolto un camion con cella frigorifera adibito al trasporto di frutta, in transito sull’autostrada A1 in direzione nord e che ha provocato circa 10 chilometri di coda, Autostrade per l’Italia procederà nella notte di domenica al ripristino dei danni all’interno della galleria Croci. Inoltre consiglia, come percorso alternativo, di uscire obbligatoriamente alla stazione di Calenzano e proseguire lungo la SP 8 Militare Barberinesene, seguendo la segnaletica gialla in direzione Bologna, per poi rientrare in A1 alla stazione di Barberino di Mugello.

