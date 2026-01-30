Controlli nella notte intorno a piazza delle Vettovaglie a Pisa: quattro denunce

Durante i controlli straordinari dei carabinieri ieri sera a Pisa quattro persone sono state denunciate. Le operazioni sul territorio rientrano in una più ampia azione di controllo in tutta la provincia, in attuazione alle strategie condivise nel Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica: in particolare nella sera di giovedì 29 gennaio i militari si sono concentrati su piazza delle Vettovaglie e aree limitrofe, per prevenzione allo spaccio di stupefacenti e contrasto alla criminalità diffusa.

Nel dettaglio un 36enne, di origine straniera, è stato denunciato per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio: fermato per un controllo è stato trovato in possesso di 4 dosi di cocaina (circa 4 grammi) e della somma in contanti di 950 euro, ritenuta provento dell'attività illecita. Un giovane è stato sorpreso con un coltello a serramanico dalla lunghezza complessiva di 18 centimetri, del quale non ha saputo giustificare il possesso. Individuato e denunciato un 31enne che ha violato il divieto di ritorno nel Comune di Pisa, misura a cui era ancora sottoposto. Durante i controlli in strada una donna, 29enne straniera, è stata denunciata per guida in stato di ebbrezza dopo essere stata trovata con un tasso alcolemico di 1,11 g/l, oltre il doppio del limite consentito. Tutto il materiale, droga, denaro e il coltello, sono stati sequestrati.

I controlli si sono estesi anche alla regolarità delle attività commerciali della zona, con l'ispezione in due minimarket per la verifica del rispetto delle normative vigenti. Identificate in totale 25 persone, controllati 5 veicoli e 2 esercizi commerciali.

