Elba, muore durante un esame diagnostico: disposta l'autopsia

Giovedì 29 gennaio un uomo di Capoliveri è morto per un malore durante un esame diagnostico in un poliambulatorio privato di Portoferraio. L'uomo aveva ottant'anni, era il giorno del suo compleanno.

Sono subito intervenuti i sanitari, ma per l'ottantenne non c'è stato niente da fare, si presume che il decesso sia avvenuto per un arresto cardiocircolatorio. Presenti anche i carabinieri per cercare di ricostruire il tutto e verificare il funzionamento delle apparecchiature nell'ambulatorio. La salma dell'uomo è sotto sequestro e sarà fatta l'autopsia.

