Elba, muore durante un esame diagnostico: disposta l'autopsia

Giovedì 29 gennaio un uomo di Capoliveri è morto per un malore durante un esame diagnostico in un poliambulatorio privato di Portoferraio. L'uomo aveva ottant'anni, era il giorno del suo compleanno.
Sono subito intervenuti i sanitari, ma per l'ottantenne non c'è stato niente da fare, si presume che il decesso sia avvenuto per un arresto cardiocircolatorio. Presenti anche i carabinieri per cercare di ricostruire il tutto e verificare il funzionamento delle apparecchiature nell'ambulatorio. La salma dell'uomo è sotto sequestro e sarà fatta l'autopsia.
Notizie correlate
Tutte le notizie di Portoferraio
Portoferraio
Cronaca
28 Gennaio 2026
Complessa evacuazione medica in mare aperto all'isola d'Elba, per soccorrere un marinaio di 24 anni imbarcato su una petroliera battente bandiera greca. Ad intervenire la guardia costiera di Portoferraio dopo [...]
Portoferraio
Cronaca
21 Gennaio 2026
A Portoferraio, due ragazzi sono finiti nei guai per aver ignorato l’alt dei Carabinieri a bordo dei loro motorini. Per loro è scattata una denuncia, una maxi multa e il [...]
Portoferraio
Cronaca
2 Gennaio 2026
Durante le festività natalizie, i Carabinieri di Portoferraio hanno intensificato i controlli sul territorio. Sei automobilisti elbani sono stati fermati con un tasso alcolemico superiore a 0,8 g/l, tra 0,92 [...]
<< Indietro