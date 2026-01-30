Si era finto un carabiniere per truffare un anziano il 19enne che nel pomeriggio del 29 gennaio a Lucca è stato arrestato in flagranza di reato per tentata truffa aggravata.

L'allarme è scattato grazie alla segnalazione della vicina di casa, un'ottantenne che si trovava in casa della vittima, un 87enne, al momento della chiamata. Il caso vuole che la donna avesse già subito un tentativo di truffa telefonica e, intuendo subito la situazione, ha contattato immediatamente la sala operativa della Questura.

Secondo quanto ricostruito, il falso carabiniere aveva contattato telefonicamente l'anziano comunicandogli che le targhe della sua auto erano state clonate e che con tali targhe erano state commesse delle rapine. Il truffatore sosteneva che, per uscire senza conseguenze da questa situazione, fosse necessario pagare una somma consistente, superiore a 20mila euro, e precisava che in mancanza di contanti sarebbero andati bene anche oro e altri beni di valore. Successivamente cercava di concordare un luogo d'incontro per la consegna dei preziosi.

All'arrivo della polizia, l'anziano - d'intesa con gli investigatori - ha concordato al telefono il parcheggio di un supermercato, poco distante dall’abitazione della vittima, come luogo per lo scambio.

Sul luogo dello scambio, si sono appostati gli agenti della Squadra Mobile, in attesa dello scambio. L'intervento è scattato quando un giovane si è avvicinato all'auto dell'anziano e, nel momento in cui stava allungando la mano per farsi consegnare i preziosi, la polizia è intervenuta bloccando e arrestando il truffatore.

Il bottino, che ammontava a oltre 100mila euro in oro e orologi, è stato recuperato e restituito alla vittima.

