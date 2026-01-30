Firenze, chiusura temporanea dei contenitori stradali in occasione della manifestazione di oggi

Plures Alia informa che, su indicazione della Questura e per motivi di sicurezza, in occasione della manifestazione con corteo organizzata dalla comunità curda Toscana e da Rete Kurdistan Toscana per oggi pomeriggio a partire dalle 17, si procederà alla chiusura di tutti i contenitori stradali lungo il percorso del corteo.

Le zone coinvolte sono quelle di piazza Santa Maria Novella, via dei Banchi, via de’ Cerretani, via dei Conti, piazza della Madonna degli Aldobrandini, via del Canto del Nelli, piazza San Lorenzo, via de’ Gori, via Cavour e piazza San Marco. In questa area il provvedimento scatterà dalle 15 e resterà in vigore fino a cessate esigenze.

Al fine di ridurre il disagio dei residenti ed evitare ripercussioni sui servizi di raccolta, si invitano gli utenti delle zone interessate a utilizzare le postazioni che si trovano nelle aree limitrofe, composte da contenitori destinati ai diversi materiali: organico per gli scarti di cibo, sfalci, verde e potature, imballaggi per i contenitori in plastica-metalli-polistirolo-tetrapak, vetro, residuo non differenziabile (rifiuti non riciclabili che non sono ammessi nelle altre raccolte).

Per ulteriori informazioni è possibile contattare Alia tramite Aliapp, oppure telefonare al call center, attivo dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle ore 19.30 e il sabato dalle 8.30 alle 14.30 ai numeri 800. 888333 (da rete fissa, gratuito), 199.105105 (da rete mobile, a pagamento, secondo i piani tariffari del proprio gestore) e 0571.1969333 (da rete fissa e da rete mobile).

