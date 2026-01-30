Forza Italia San Miniato: "Maggioranza immobile, serve un'alternativa coesa e credibile"

Il Coordinamento di Forza Italia San Miniato intende fare il punto sulla situazione attuale, evidenziando le criticità dell'Amministrazione in carica e sottolineando l'urgenza di costruire "un'alternativa politica coesa e credibile".

Dai problemi in materia di sicurezza, alla gestione delle politiche educative e scolastiche, fino alla crescente crisi delle attività commerciali, il gruppo denuncia l'immobilismo del PD, che sembra incapace di proporre soluzioni concrete per il territorio. Tra i casi emblematici citati vi sono le difficoltà legate al Liceo Marconi, alla scuola di Ponte a Elsa e all’asilo di San Miniato Basso, oltre alle scelte ritenute discutibili che hanno penalizzato il Centro Storico.

Ricordando l'episodio delle dimissioni dell’assessore Gori, a detta del Coordinamento ha ricordato "come la maggioranza si stia prodigando in uno sterile equilibrismo per tirare a campare".

In questo contesto, Forza Italia San Miniato ribadisce che "la priorità non sono i nomi ma i programmi, le idee e la visione da condividere con tutti coloro che vogliono creare un’alternanza politica in un territorio che per sua disgrazia non l'ha mai conosciuta".

La nota completa

"I disastri perpetrati negli ultimi due anni dall’Amministrazione del Comune di San Miniato evidenziano come la stagione di Giglioli sia ormai al capolinea e come sempre più sia urgente costruire e rilanciare il progetto di una alternativa politica coesa e credibile;

San Miniato è ferma così come è immobile la maggioranza che lo governa, lo dimostrano la totale assenza di iniziative in tema di sicurezza, la totale incapacità di gestire le politiche educative e scolastiche (si pensi ai ripetuti flop relativi al Liceo Marconi, alla scuola di Ponte a Elsa ed all’asilo di San Miniato Basso), le attività commerciali sempre più in crisi (soprattutto nel Centro Storico anche a causa delle scelte scellerate fatte a cavallo delle ultime due legislature), per non parlare di una totale mancanza di visione dell’area comunale nel suo insieme; non si vive di solo tartufo…

Lo stesso avvicendamento di poltrone causato dalle dimissioni dell’Assessore Gori dimostra come la maggioranza si sta prodigando in uno sterile equilibrismo per tirare a campare fino a fine mandato fra tagli di nastro e celebrazioni come il buon Giani insegna;

In questo quadro emerge una San Miniato insicura, chiusa che non offre opportunità, servizi e qualità della vita;

Stupisce, una volta di più, l’immobilismo del PD che sembra compiacersi di un fallimento politico senza precedenti nella storia del Comune e che, nelle sue contraddizioni, è palesemente già proiettato verso il dopo-Giglioli;

Il Coordinamento di Forza Italia San Miniato non ci sta, la priorità non sono i nomi ma i programmi, le idee e la visione da condividere con tutti coloro che vogliono creare un’alternanza politica in un territorio che per sua disgrazia non l’ha mai conosciuta".

