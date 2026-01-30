Giorgio Mancini è il nuovo direttore artistico del Balletto di Toscana

La Compagnia Nuovo Balletto di Toscana attraverso una nota annuncia che Giorgio Mancini è il nuovo direttore artistico. Una scelta, a quanto si legge, che "segna un passaggio strategico nel processo di rilancio della Compagnia, dopo un anno di profondo riassetto".

"È una sfida importante - afferma Mancini - ma anche una grande opportunità. In quest’ultimo anno la gestione ha posto le basi necessarie per ripartire. Venivamo da una fase di emergenza, oggi la situazione è più chiara e possiamo finalmente guardare avanti".

Giorgio Mancini, danzatore e già direttore tra le figure più autorevoli del panorama nazionale e internazionale, vanta una carriera di assoluto prestigio. Ha fatto parte della compagnia di Maurice Béjart, ha ricevuto riconoscimenti da artisti del calibro di Rudolf Nureyev e ha diretto MaggioDanza per un decennio. Profondo conoscitore del territorio fiorentino e del suo tessuto culturale, potrà mettere la propria esperienza al servizio della formazione e dello sviluppo artistico dei danzatori della Compagnia, seguendone direttamente il percorso di crescita.

Il nuovo corso nasce da una integrazione sempre più stretta tra Accademia Bozzolini Scuola del Bdt e Compagnia. Il Nuovo Balletto di Toscana sarà infatti composto dai migliori allievi dell’Accademia, già impegnati in scena con l’Ensemble Bozzolini, che manterrà il ruolo formativo e creativo che ha assunto in questi anni sotto la guida di Hektor Budlla.

Un modello virtuoso che consentirà ai giovani talenti di accedere fin da subito alla dimensione produttiva, entrando nei principali teatri, cartelloni e festival, e lavorando con coreografi e artisti di rilievo internazionale. Un percorso che oggi, in Italia, riguarda pochissime realtà.

"Il Balletto di Toscana possiede qualcosa di fortissimo – sottolinea il presidente Mario Setti – una cultura profonda, una tradizione riconosciuta in Italia e all’estero, nuove energie e una sede finalmente adeguata. Ora possiamo trasformare questo patrimonio in progettualità concreta".

Le congratulazioni arrivano anche dalla Regione Toscana a firma dell’Assessora alla cultura Cristina Manetti: "Congratulazioni a Giorgio Mancini, nuovo direttore artistico del Nuovo balletto di Toscana, e auguri di buon lavoro per un incarico di alto valore artistico e culturale, che segna per lui un importante ritorno a Firenze".

Manetti sottolinea inoltre come il Nuovo balletto di Toscana rappresenti "una delle realtà più autorevoli della danza contemporanea italiana, capace negli anni di coniugare ricerca coreutica, qualità della produzione e apertura internazionale" - e prosegue - "un sentito ringraziamento a Philippe Kratz per il lavoro svolto durante il suo mandato, che ha contribuito in modo significativo alla crescita artistica e al consolidamento del prestigio della compagnia", augurando al Nuovo balletto di Toscana "di proseguire nel proprio percorso di sviluppo e innovazione culturale".

