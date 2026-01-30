È morto Giovanni Pelù, padre del cantante Piero

Giovanni Pelù è scomparso a novantotto anni. A darne notizia è stato il figlio, Piero Pelù, cantante e ex leader dei Litfiba. "Ciao papà, è stata una gioia immensa condividere questa parte di viaggio con te e tutta la tribù. Sarò sempre orgoglioso di essere tuo figlio" ha scritto sui social.

Medico radiologo classe 1927, Giovanni Pelù era originario di Massa e si era trasferito a Firenze. Riservato, amante della musica, era malato da tempo. Molte persone hanno espresso sui social vicinanza al rocker fiorentino lasciando un ricordo per il padre.

Notizie correlate