Il Rotary Club Santa Croce sull’Arno - Cuoio raccoglie fondi per il progetto PolioPlus

Il Rotary Club Santa Croce sull’Arno – Comprensorio del Cuoio ha dedicato una speciale serata alla raccolta fondi per il progetto PolioPlus, il programma del Rotary International che da oltre quarant’anni è in prima linea per l’eradicazione globale della poliomielite. L’iniziativa ha visto la partecipazione attenta e generosa di soci ed amici, confermando quanto il service rotariano sappia tradursi in impegno concreto per le comunità più fragili del mondo.

Nel corso della conviviale tenutasi giovedì 29 gennaio 2026 presso l’accogliente location del ristorante “La casa rossa” di Ponte a Cappiano, il presidente Antonio Martini ha dato la parola al Presidente della Commissione Rotary Fondation Caludio Bartali, il quale ha ricordato che la polio, malattia altamente invalidante che colpisce soprattutto i bambini, sia oggi endemica in pochissimi Paesi, grazie alle campagne di vaccinazione sostenute dal Rotary e dai suoi partner internazionali. Dall’avvio del programma PolioPlus nel 1985, i Rotariani hanno contribuito con quasi tre miliardi di dollari e milioni di ore di volontariato per proteggere circa 3 miliardi di bambini in 122 Paesi.

Particolare rilievo è stato dato all’effetto moltiplicatore delle donazioni: per ogni euro destinato a PolioPlus, la Bill & Melinda Gates Foundation aggiunge 2 euro, triplicando così l’impatto di ogni contributo e permettendo di finanziare vaccinazioni, formazione degli operatori sanitari e sistemi di sorveglianza. In questo modo anche una singola serata di raccolta fondi può trasformarsi in migliaia di dosi di vaccino e in un passo concreto verso un mondo finalmente libero dalla polio.

Il Presidente del Rotary Club Antonio Martini, ha sottolineato come il sostegno a PolioPlus rappresenti il cuore della missione rotariana di “servire al di sopra di ogni interesse personale”, ricordando che fermarsi adesso significherebbe rischiare un ritorno della malattia con migliaia di nuovi casi ogni anno. Per questo il Club rinnova il proprio impegno a mantenere alta l’attenzione dell’opinione pubblica, coinvolgendo soci, cittadini, istituzioni e imprese in un’alleanza di solidarietà che unisce il territorio a una grande sfida globale.

La serata è stata anche occasione per la presentazione del libro di Patrizia Bianconi “Quel tempo andato che non se ne andrà mai” nel quale l’insegnante, ripercorre alcune tappe del suo percorso scolastico, iniziato e concluso alla scuola elementare di Cigoli. Una raccolta di progetti realizzati ed esperienze vissute insieme ai bambini a testimonianza che il profondo cambiamento del contesto socio-colturale degli ultimi decenni ha colpito profondamente anche la didattica ed i sistemi di insegnamento.

La serata si è conclusa con un ringraziamento a tutti i partecipanti e ai sostenitori che, con la loro generosità, contribuiscono a scrivere una pagina importante della storia del Rotary: quella di un’organizzazione che, attraverso PolioPlus, dimostra come la forza dell’azione condivisa possa cambiare la vita di milioni di bambini nel mondo.