In Valdisieve cassonetti digitali accessibili soltanto con chiavetta A-pass e Aliapp

Da lunedì 2 febbraio i cassonetti stradali nei Comuni di Pelago, Pontassieve e Rufina saranno accessibili solo tramite chiavetta A-pass o Aliapp. Si completa così l’attivazione della Tariffa Corrispettiva (Taric), in vigore dal 1° gennaio 2026. Dopo una fase di avvio graduale, oltre 1.700 contenitori stradali digitali saranno sbloccabili esclusivamente con strumenti personali, che consentono di associare ogni conferimento all’utenza di riferimento. Tale passaggio comunque vedrà un periodo di monitoraggio del corretto funzionamento del nuovo sistema e, ad oggi, sono anche in corso alcuni gli accorgimenti sulla ubicazione delle postazioni e sulla loro dimensione.

COSA DEVONO FARE I CITTADINI

Per conferire i rifiuti, i cittadini dovranno utilizzare la chiavetta A-pass oppure Aliapp, inserendo uno dei codici ricevuti nel mese di gennaio tramite posta, sms o e-mail da Plures Alia. Ogni conferimento verrà registrato automaticamente e associato all’utenza.

L’attivazione della Taric, infatti, in Valdisieve è stata anche l’occasione per uniformare i sistemi di raccolta sul territorio gestito con servizio a cassonetto digitale. Nelle 314 postazioni stradali presenti nei tre comuni, l’unico contenitore ad accesso libero resta quello del vetro.

L’invito rivolto agli utenti è di scaricare Aliapp, la App gratuita di Plures Alia, disponibile per i sistemi IOS ed Android, che permette (attraverso il sistema Aprilo!) di sbloccare i cassonetti digitali, di verificare la correttezza dei propri conferimenti e di consultare i dettagli della propria utenza.

Con l’introduzione dei cassonetti digitali sono cambiati alcuni colori della raccolta differenziata, in adeguamento alla norma UNI 11686:2017: blu per carta e cartone; giallo per imballaggi in plastica, metalli, tetrapak e polistirolo; grigio per il residuo non differenziabile; restano invariati i colori dell’organico e del vetro.

GLI SPORTELLI SUL TERRITORIO

Per supportare i cittadini nella fase di attivazione della Taric e nell’utilizzo dei nuovi strumenti, gli sportelli al pubblico sul territorio resteranno aperti fino al 31 marzo, sei giorni su sette.

È possibile ritirare la chiavetta A-pass, riconsegnare i vecchi contenitori e ricevere informazioni personalizzate presso:

Pontassieve, via Tanzini 14: apertura lunedì e giovedì pomeriggio (13.30–18.30), martedì, mercoledì e sabato mattina (8.30–13);

Rufina, presso il Ciaf (Centro Infanzia Adolescenza e Famiglia), via Guido Rossa 1: apertura martedì pomeriggio (13.30–18.30), giovedì e sabato mattina (8.30–13);

Pelago, via Vallombrosana 4: apertura il lunedì e venerdì mattina (8.30–13) e il mercoledì pomeriggio (13.30–18.30).

È possibile riconsegnare i vecchi contenitori, ritirare la chiavetta e ricevere informazioni anche presso la sede Plures Alia di Scopeti, in via Marconi 2 bis, aperta lunedì, martedì e giovedì (9–12.30 e 14–16.30) e mercoledì e venerdì mattina (9–12.30). La chiavetta A-pass può essere ritirata che nelle tabaccherie convenzionate grazie alla collaborazione con la Federazione Italiana Tabaccai (Fit), presentando la lettera ricevuta con il codice utenza. L’elenco completo delle strutture convenzionate è disponibile sul sito www.aliaserviziambientali.it.

I titolari di utenze non domestiche di grandi dimensioni, così come le categorie 20 (Produzione, trasmissione e distribuzione di elettricità, gas, vapore e aria condizionata) e 21 (Fabbricazione di prodotti farmaceutici), possono richiedere una consulenza gratuita contattando il call center di Plures Alia ai numeri 800.888333 (da rete fissa, gratuito), 199.105105 (da rete mobile, a pagamento) e 0571.1969333 (da rete fissa e mobile).

