'Locale di Gusto!': l’itinerario culinario dell’Empolese Valdelsa si chiude al ristorante Sesamo

Ultimo appuntamento con 'Locale di Gusto!', il progetto itinerante che attraversa l'Empolese Valdelsa per valorizzarne la cultura culinaria, giunto alla sua terza tappa. La scorsa serata si è svolta al locale KuciniAmO a Empoli. In questa nuova puntata su Radio Lady si svela la quarta e ultima serata di 'Locali di Gusto!', che verrà ospitata da Sesamo, a Fucecchio.

Presenti, come sempre, Gianluca D'Alessio di Confesercenti Empolese Valdelsa e Francesco Taddei, gestore di Sesamo. La serata è in programma per mercoledì 4 febbraio. Il progetto è realizzato con il sostegno della Regione Toscana, Toscana Promozione Turistica, Fondazione Sistema Toscana e con il contributo della Camera di Commercio.

Con questo appuntamento si chiude il percorso all'interno dei locali. Come ha spiegato D'Alessio, "Stiamo lavorando a una conclusione del progetto con un'iniziativa legata alla comunicazione, per essere attrattivi anche dal punto di vista turistico, e quindi lavoreremo con la stampa di settore".

L'intervista su Radio Lady

Dopo il lancio del progetto a Montaione, al ristorante I'Ciampa, proseguito passando per il ristorante Corale di Castelfiorentino e KuciniAmO a Empoli, la prossima tappa dell'itinerario attraverso i sapori e le tradizioni dell'Empolese Valdelsa ferma a Fucecchio, al ristorante Sesamo.

"L'ultima cena è andata bene, siamo soddisfatti -, ha detto Gianluca D'Alessio -. È stato e continua a essere un bel viaggio attraverso i gusti e i sapori del nostro territorio. Questo percorso è per noi di grande soddisfazione perché ci permette di raccontare il cibo tradizionale e i prodotti del territorio".

Ogni piatto utilizza prodotti di stagione e del territorio e viene abbinato a un vino: non solo una cena, come spiega D'Alessio, ma un'esperienza. "Ogni piatto è raccontato tramite un'esperienza che ci aiuta a far capire il buon cibo e la tradizione. Raccontare il territorio significa raccontare la nostra cucina, quindi, in prospettiva turistica, educare a capire dove siamo, assaggiare il territorio e valorizzare l'esperienza del cibo".

Parlando del ristorante, ha preso parola Francesco Taddei, gestore del ristorante Sesamo, che ha raccontato qualcosa su di sé e, ovviamente, del ristorante: "Nasco come tecnico del suono. Durante la pandemia ho cambiato il mio percorso e la mia passione per la cucina e la panificazione mi hanno portato ad aprire un ristorante che nasce come hamburgeria. Ho viaggiato tanto con il teatro e ho mangiato tanti hamburger e quindi mi son detto: perché non fare anche a Fucecchio un locale di hamburger con ingredienti di qualità e fatti in casa? Così nasce Sesamo: un locale che vuole far mangiare cose semplici, cose semplici fatte in casa con ingredienti locali e di qualità".

Non solo hamburger: come racconta Taddei, c'era "la necessità di accontentare un po' tutti. E quindi abbiamo deciso di buttarci su antipasti, primi e secondi senza esagerare, ma facendoli bene e fatti da noi".

Il ristorante

L'hamburger solitamente lo associamo con qualcosa di industriale o da fast food. Ma l'hamburger di Taddei è tutto fatto a mano, con una ricerca del prodotto di qualità: "A partire dal pane, che è quello che decreta il successo di un panino. La carne non la facciamo noi, ma la selezioniamo, maciniamo e formiamo noi. Gli ingredienti che compongono il panino li facciamo tutti noi, tranne - dice scherzosamente Taddei - il ketchup che non mi riesce farlo buono. Maionese e le salse le facciamo noi".

Il ristorante è aperto tutti i giorni dalle 18.30 e offre la possibilità di fare aperitivi. La domenica a pranzo, dalle 11, c'è il brunch, una cosa che, come dice lo stesso Taddei, "in zona non lo fanno in molti e sta riscuotendo un certo successo".

La serata

Non mancheranno prodotti locali tipici: "L'immancabile cipolla, cavolo nero e altre eccellenze della nostra terra. Il tutto rivisitato da Francesco che ha pensato il menù", ha spiegato D'Alessio.

A proposito di menù: "Sarà composto in 5 portate con 5 vini abbinati" - ha spiegato Taddei -. Per creare questo menù mi sono rifatto alle tradizioni in casa mia: in casa mia si mangiava la zuppa di fagioli, la zuppa di farro e la francesina. Quindi ho pescato a piene mani dai ricordi. Come prima portata avremo la zuppa di farro e fagioli di borlotti, alla quale abbineremo un vino spumante di una cantina di Cerreto Guidi, fatto in metodo ancestrale, un tipo di vino dove vengono lasciati i lieviti in bottiglia. Si prosegue con un mini burger con il pane integrale fatto da noi e la francesina fatta con le cipolle di Certaldo; a questo è abbinato un vino 100% Sangiovese. Poi proseguiamo con una pasta e fagioli, come la faceva la mamma, a cui è abbinato un vino Vermentino di un'altra cantina di Cerreto. Continuiamo con un peposo di cinghiale abbinato a un vino rosso di Fucecchio. Per il dolce abbiamo lo zuccherino fucecchiese, l'unico prodotto gastronomico tipico di Fucecchio, un biscotto a forma rotonda aromatizzato all'anice; a questo è abbinato un vino liquoroso".

Tutti gli abbinamenti dei vini sono stati selezionati dallo stesso Taddei insieme a Francesca Pinochi e, per alcune etichette, a raccontarli durante la serata saranno presenti i produttori stessi.

Appuntamento il 4 febbraio al ristorante Sesamo di Fucecchio. Per prenotare, fino a esaurimento dei posti, è possibile contattare direttamente il ristorante Sesamo.



Sesamo

Via Nelli, 2, Fucecchio 0571 183 3662

sesamo.site