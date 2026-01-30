Per la seconda volta nel giro di poche settimane gli agenti della Polizia Locale di Lucca hanno dovuto fermare un veicolo che dalle banche dati risultava sprovvisto di copertura assicurativa obbligatoria di responsabilità civile. Il conducente ha esibito agli agenti un certificato assicurativo a nome di una compagnia esistente ma dopo un più accurato esame e interpellando uffici amministrativi dell'assicurazione il documento è risultato falso. Non esisteva alcuna polizza relativa al veicolo. Il conducente ha riferito di essersi affidato, per la stipula del contratto di polizza, ad un broker contattato telefonicamente tramite un sito internet, al quale ha versato la somma di 650 euro al fine di farsi stipulare la polizza ma questa non è mai realmente stata rilasciata realmente mentre l'automobilista si è visto recapitare un certificato falso. L'infrazione è costata al conducente una sanzione da 866 euro, con sequestro del veicolo fino al ripristino di una nuova copertura assicurativa effettiva.

"È necessario verificare personalmente attraverso i call center ufficiali delle compagnie assicurative la validità delle polizze acquistate che devono essere emesse da portali web referenziati e dotati profili di sicurezza accertati - afferma l'assessore alla sicurezza Salvadore Bartolomei che invita i cittadini alla prudenza - i pagamenti devono essere eseguiti con modalità rintracciabili; la copertura assicurativa del veicolo può inoltre essere accertata istantaneamente con il solo numero di targa attraverso il Portale dell'automobilista del Ministero delle infrastrutture e trasporti all'indirizzo web www.ilportaledellautomobilista.it".

Fonte: Comune di Lucca - Ufficio Stampa

