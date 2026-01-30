Mercatale in Empoli, nuovo appuntamento

Appuntamento del sabato mattina con la qualità, il gusto, la tradizione dei prodotti agricoli del territorio e non solo. Il “Mercatale in Empoli” aspetta i suoi affezionati avventori sabato 31 gennaio 2026, dalle 8 alle 13, in via Bisarnella (lato parco Mariambini).

Ecco gli espositori: Circular farm con i funghi, il riso di Jolanda da Ferrara e le sue varietà (riso Carnaroli, Arborio, Venere, Roma, rosso) ma anche la farina di riso; la nuova fattoria porterà pane e schiacciata di grani antichi a lievitazione naturale, dolci e gastronomia; Marco macelleria con i salumi, la carne di vitello, di maiale, di pollo e di coniglio; l'orto di Paglione di Certaldo con verdure di stagione e la frutta con la mela francesca; l'azienda agricola Perricone Geri con gli agrumi e la frutta secca da Ribera; l’azienda agricola Fustolatico con vino e olio extravergine di oliva.

E ancora, l’azienda agricola Maria Castrogiovanni con formaggi a latte crudo, salumi, carne fresca, bovina (animali allevati allo stato semibrado); Proceva con la pasta dei grani della Valdelsa; il parmigiano reggiano con la cooperativa agricola del Frignano; la fattoria Fiore Simone con miele e olio extravergine di oliva; l’azienda agricola Remma con frutta e verdura di Fucecchio; l’azienda agricola Roberto Romagnoli con carne di vitello, di maiale, salumi, pasta di grano antichi; la Contadina con formaggi caprini e l’azienda agricola Luigina d’Ercole con verdure di stagione.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa