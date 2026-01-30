A Empoli arriva il mercato de Gli Ambulanti di Forte dei Marmi®

Domenica 1° febbraio in Piazza della Vittoria e vie limitrofe

Gli Ambulanti di Forte dei Marmi®, le bancarelle del mercato di qualità noto per il Made in Italy artigianale e le tendenze della moda, arriva a Empoli. Domenica 1° febbraio, in piazza della Vittoria e nelle vie limitrofe, la manifestazione si svolgerà dalle 8 alle 19 con orario continuato, anche in caso di maltempo.

"Il nostro Consorzio - spiega il Presidente Andrea Ceccarelli - con il suo evento-mercato di qualità ha letteralmente re-inventato una professione storica alla luce dei tempi moderni, dimostrando che la passione per il proprio lavoro, l'ingegno artigianale, la ricerca della qualità dei materiali e l'attenzione alle tendenze, possono ancora fare la differenza nel competitivo mondo del commercio attuale".

Sui banchi sarà possibile trovare prodotti dell’artigianato italiano di qualità: abbigliamento, nuove collezioni griffate e di stock, pelletteria artigianale (borse e scarpe), cashmere, pellicceria, tessuti pregiati, biancheria per la casa, porcellane, bijoux e tessuti di arte fiorentina. Tutti prodotti di qualità e originali, bandite imitazioni di scarso pregio.

"Il nostro è un invito - spiega ancora il Presidente del Consorzio, Andrea Ceccarelli - a diffidare di ogni tentativo di imitazione e valutare, invece, passando direttamente tra i nostri banchi, la qualità delle nostre merci e l'immagine coordinata delle nostre bancarelle. Il nostro marchio è ormai sinonimo di shopping esclusivo e conveniente".

Per il calendario completo delle date del tour de Gli Ambulanti di Forte dei Marmi®, è possibile consultare il sito ufficiale www.gliambulantidifortedeimarmi.it, i profili social e l'app del Consorzio.

Fonte: Consorzio Gli Ambulanti di Forte dei Marmi ® - Ufficio Stampa

