Mercato del Forte, modifiche temporanee a sosta e transito in piazza della vittoria

Domenica 1 febbraio 2026 ad Empoli arriverà la manifestazione “Il mercato di qualità più famoso d’Italia” tra piazza della Vittoria ed in alcune vie limitrofe. Pertanto è stata emessa l’ordinanza 42 del giorno 28 gennaio 2026 per disporre alcuni provvedimenti temporanei che riguarderanno il transito e la sosta.

NEL DETTAGLIO - Dalle 6 fino alle 21 del giorno 1 febbraio 2026 e comunque fino al completo spazzamento meccanico delle strade nella Zona a Transito Limitato, intera area, saranno adottati il divieto di transito e di sosta per tutti i veicoli. Al termine della manifestazione, si intendono ripristinate tutte le norme che regolano l'accesso e la circolazione in ZTL.

In via Giuseppe del Papa, all’intersezione con via Ridolfi lato via Paladini, in via del Giglio, all’intersezione con via Ridolfi lato piazza della Vittoria, divieto di transito per tutti i veicoli; via Pievano Rolando, all'intersezione con piazza Guido Guerra, divieto di transito per tutti i veicoli eccetto quelli necessari allo svolgimento della manifestazione; via Tinto da Battifolle (intera via), via Socco Ferrante (intera via), divieto di transito e divieto di sosta con rimozione forzata di tutti i veicoli eccetto quelli necessari allo svolgimento della manifestazione.

Le disposizioni proseguono in via Salvagnoli (tratto compreso tra via Battifolle e via Ridolfi), in piazza della Vittoria (intera piazza), in via Roma (tratto compreso fra piazza della Vittoria e via Giovanni da Empoli e tratto compreso tra via Giovanni da Empoli e piazza Don G. Minzoni) con divieto di transito e divieto di sosta con rimozione forzata di tutti i veicoli eccetto quelli necessari allo svolgimento della manifestazione; in via Curtatone e Montanara (lato destro, 50 metri prima dell’intersezione con via Carrucci) divieto di sosta con rimozione forzata di tutti i veicoli eccetto veicoli adibiti al TPL, all'intersezione con via Carrucci, direzione obbligatoria a destra e lato destro divieto di sosta con rimozione forzata di tutti i veicoli sull’attuale stallo adibito a carico e scarico, eccetto i titolari di contrassegno disabili.

In via Fratelli Rosselli (da piazza della Vittoria a via Bonistalli), divieto di transito e divieto di sosta con rimozione forzata di tutti i veicoli eccetto quelli al servizio di persone invalide; in via Salvagnoli (all'intersezione con via Tinto da Battifolle lato piazza Gramsci), divieto di transito e direzione obbligatoria a destra per via Pievano Rolando, per i veicoli provenienti da piazza A. Gramsci.

Le disposizioni non si applicano ai mezzi in servizio di emergenza e soccorso relativamente ad interventi da effettuarsi all'interno dell'area interdetta.

La mancata osservanza degli obblighi e dei divieti disposti sarà punita ai sensi del Codice della Strada.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio Stampa