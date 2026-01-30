Minaccia di togliersi la vita, la guardia di finanza lo fa desistere

L'intervento a Prato. L'uomo è stato soccorso e trasportato in ospedale

I baschi verdi della guardia di finanza sono intervenuti in zona stadio a Prato, dove un cittadino aveva segnalato la presenza di un uomo che stava compiendo atti di autolesionismo. Giunti sul posto i militari hanno individuato la persona, in stato di agitazione psicofisica e con lesioni superficiali sul corpo, che brandiva un oggetto tagliente. Considerata la situazione di pericolo per l'incolumità dell'uomo, che come spiegato dalla Gdf in più di un'occasione avrebbe minacciato di togliersi la vita con un collo di bottiglia, e la sicurezza dei passanti è iniziata nell'immediato una delicata fase di mediazione.

L'uomo è stato progressivamente riportato alla calma e ha in seguito ringraziato i militari per l'intervento e l'assistenza. Contemporaneamente è stato richiesto l'intervento dei sanitari del 118, che hanno provveduto al trasporto in ospedale per le cure e gli accertamenti del caso.

Se senti di trovarti in situazioni di disagio o conosci persone in questo stato, ci sono numeri di telefono e siti internet adatti per un aiuto istantaneo. Per gli adolescenti minorenni è disponibile il Telefono Azzurro (19696, www.azzurro.it), per i più grandi il Telefono Amico (02 2327 2327, telefonoamico.it).

