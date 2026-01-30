Nuova settimana di appuntamenti alla biblioteca 'Fucini' e Palazzo Leggenda

Una nuova settimana si appresta a cominciare alla biblioteca comunale 'Renato Fucini' di Empoli e a Palazzo Leggenda, la biblioteca delle Bambine, dei Bambini, delle Ragazze e dei Ragazzi di Empoli.

Alla Fucini venerdì 6 febbraio alle 17 l'appuntamento è con Empolichescrive, la rassegna dedicata agli scrittori di zona. Rossana Ragionieri e Franco Masoni Benedetti presenteranno il libro 'Andrea Corsali. Erudito navigatore ambasciatore di Papa Leone X'. Saranno presenti l'editore Carlo Fontanelli e l'astronoma Maura Tombelli. Conduce il giornalista Emilio Chiorazzo.

Si prosegue sabato 7 febbraio alle 17 con la rassegna Civico 0. Con l'Associazione Archeosofica di Empoli sarà la volta dell'appuntamento 'La leggenda del Santo Graal e il Regno Misterioso'. Santiago de Compostela, il cammino del pellegrino Intorno all’anno 1000 all’estremo occidente dell’Europa, il sepolcro dell’Apostolo Giacomo, rivelato secondo la leggenda dall’apparizione di una fulgida stella, divenne meta di pellegrinaggio per migliaia di fedeli. Nel rievocare questa antica tradizione, faremo un viaggio alla scoperta del simbolismo del Cammino stesso e delle sue autentiche motivazioni.

Il resto del programma per febbraio 2026 è al link: https://biblioteca.comune.empoli.fi.it/le-iniziative-di-febbraio-2026-alla-fucini/

Eventi a Palazzo Leggenda

E ora largo agli eventi di Palazzo Leggenda.

Mercoledì 4 febbraio ritornano le letture di Una Torre di Storie alle 17, stavolta dedicate alle Olimpiadi (aperto a bambine e bambini tra i 3 e i 7 anni). Giovedì #creativitàgiocando con il laboratorio 'Giochiamo a', previsto alle 17. Aperto a ragazze e ragazzi tra i 9 e i 13 anni.

Venerdì 6 febbraio alle 17 l'evento 'Dal libro al fare' in occasione della Giornata mondiale dei calzini spaiati, un'iniziativa dedicata all'infanzia mirata a promuovere l'accettazione delle differenze e la promozione della diversità. La Torre di Palazzo Leggenda diventerà per una sera il coloratissimo Paese dei Calzini Spaiati, dove nessun calzino è uguale all’altro e… va benissimo così! In questo divertente laboratorio i piccoli di Palazzo Leggenda saranno invitati a entrare in un mondo dove le differenze diventano superpoteri e l’unicità è la regola numero uno! Da 2 a 8 anni. Prenotazione consigliata.

Sabato 7 febbraio, alle 10, l'iniziativa di Civico 0 in collaborazione con La Leche League: Genitorialità - Incontro a sostegno dell’allattamento. Un’occasione per condividere esperienze di allattamento, rispondere a dubbi e domande in un clima informale. Incontro aperto a tutti.

Ancora sabato, al pomeriggio (ore 16.30) #creativitàgiocando propone un laboratorio a tema Giochi Olimpici Invernali: "Si va alle Olimpiadi a tutta slitta". Evento dedicato a ragazze e ragazzi tra i 7 e gli 11 anni.

Info e prenotazioni

Per prenotazioni ove richiesto chiamare il 0571/757873 o scrivere all'indirizzo mail sezione.ragazzi@comune.empoli.fi.it

Il resto del programma per febbraio 2026 è al link: https://biblioteca.comune.empoli.fi.it/programma-febbraio-2026-palazzo-leggenda-2/

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio Stampa