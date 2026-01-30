Ponte mobile su Scolmatore, presentata ipotesi di progetto

Accordo trovato per la realizzazione del ponte mobile sul canale Scolmatore. La nuova infrastruttura si farà, secondo un progetto condiviso da tutti gli enti coinvolti: Regione Toscana, Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Settentrionale, Province di Pisa e di Livorno e Comuni di Pisa e di Livorno.

Il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani e Davide Gariglio, presidente dell’Autorita di Sistema Portuale del Mar Tirreno Settentrionale, insieme ai rappresentanti delle due Province e dei due Comuni coinvolti, hanno presentato il documento di fattibilità del progetto del ponte e illustrato le prossime tappe del percorso per la sua realizzazione.

Primo passo sarà l’avvio del percorso di progettazione, con la messa a gara degli interventi relativi alla progettazione di fattibilità tecnico-economica, per un investimento complessivo di 1,4 mln di euro coperto per 1,2 milioni dall’Autorità di Sistema Portuale e per 200mila euro dalla Regione Toscana.

Nei prossimi giorni verrà rinnovato il Protocollo di intesa del 2024 tra Regione Toscana, Comune di Livorno, Comune di Pisa, Provincia di Livorno, Provincia di Pisa, Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Settentrionale, Port Authority di Pisa grazie al quale è stato costituito il tavolo tecnico per l’individuazione del soggetto attuatore dell’intervento. Tra i compiti del tavolo anche quelli di individuare la soluzione progettuale tecnicamente più idonea e di verificare modalità e tempi per il recepimento e l’utilizzo delle risorse finanziarie necessarie alla progettazione e realizzazione dell’opera (stimati circa 35 milioni di euro).

Il passaggio successivo sarà quello della predisposizione da parte del soggetto attuatore dei documenti di gara, con l’obiettivo di arrivare alla gara di appalto dei lavori nel 2027.

Soddisfatto il presidente Giani, che già ipotizza anche la dedica della futura opera al Granduca Cosimo I, ideatore del Canale Navicelli. “Questo ponte mobile sarà la soluzione ad una questione annosa e complessa – ha detto Giani – Il suo meccanismo di apertura, infatti, permetterà anche ai più grandi tra gli yacht costruiti dai cantieri navali dei Navicelli di arrivare direttamente al mare, senza gravare sul porto di Livorno. Attualmente questo non è possibile perché il ponte esistente è fisso e troppo basso, ma grazie a questa nuova opera l’intero sistema diverrà più fluido e diretto e potranno essere abbattuti anche i costi di manutenzione del porto. Ringrazio il presidente Gariglio, con il quale ho collaborato su questo tema fino dall’inizio del suo mandato, e gli uffici regionali che hanno sviluppato il progetto, oltre ai sindaci ed ai presidenti delle Provincie e dei Comuni di Livorno e Pisa. Questo è un intervento strategico con cui andiamo ulteriormente a potenziare il porto di Livorno, su cui la Regione Toscana è già impegnata con 200 milioni per la realizzazione della Darsena Europa”.

Esprime soddisfazione anche il presidente dell'Autorità di Sistema Portuale Davide Gariglio, per il quale l'opera riveste un'importanza strategica per il porto di Livorno. "Quello di oggi – ha detto - è il primo passo di un percorso che vuole mettere insieme esigenze convergenti. A beneficiare dell'opera non sarà soltanto il porto di Livorno ma tutto il litorale pisano, soprattutto in termini di fluidità del traffico veicolare. Siamo dunque felici di avere il supporto attivo della Regione Toscana. Il territorio non può prescindere da questa infrastruttura".

Infine l’assessore regionale a trasporti ed infrastrutture Filippo Boni ha sottolineato le ripercussioni positive che progetto potrà avere non solo per Pisa e Livorno, ma per tutta la regione. “La mobilità marittima del porto di Livorno è strategica per lo sviluppo di tutta la Toscana - ha detto - sia per la parte industriale, dato che parliamo di un’area dove si trovano molte aziende, con molti dipendenti, sia per lo sviluppo turistico di quel tratto di costa. Ora che la soluzione condivisa del ponte mobile è stata individuata, l’ipotesi progettuale è pronta ed il percorso per la realizzazione del progetto di fattibilità tecnico economica è avviato, dobbiamo tutti impegnarci e lavorare per reperire le risorse necessarie all’effettiva realizzazione dell’opera”.

L’ipotesi di progetto della nuova infrastruttura, che presenta uno sviluppo complessivo di circa 145 metri su 3 campate, prevede la realizzazione di una campata centrale mobile, a doppia volata, con ampiezza della fascia navigabile pari a circa 35 m (dunque idonea a garantire continuità rispetto alla larghezza del Canale dei Navicelli, di 32 metri).

In corrispondenza della campata mobile l’altezza libera netta dovrebbe essere pari a 5 m s.l.m. in prossimità delle pile, e 7 m alla congiunzione delle 2 volate. Larghezza libera netta pari a circa 40 metri.

Per mantenere la continuità del collegamento stradale durante la costruzione del nuovo ponte mobile è previsto che l’attuale ponte fisso resti in esercizio fino alla costruzione della nuova infrastruttura, dopodiché sarà demolito.

Una volta realizzato il nuovo ponte permetterà infatti a tutti gli yacht e superyacht prodotti dai cantieri nautici presenti sul Canale dei Navicelli (che sfocia nel canale Scolmatore) di uscire direttamente in mare aperto.

