Premio Contessa Emilia, aperto il bando per gioiellieri e orafi per donare la spilla per le vincitrici

Sono ancora aperti i termini per presentare le candidature al Premio Contessa Emilia 2026 delle donne del presente e del passato che potranno essere premiate dalla Commissione Pari Opportunità in collaborazione con l'amministrazione comunale. Entro il termine del 16 febbraio 2026 sarà possibile presentare candidature (e autocandidature) per la premiazione che avverrà durante la cerimonia di domenica 8 marzo alle ore 18 nella Sala Maggiore della biblioteca comunale 'Renato Fucini' di Empoli.

Il Premio Contessa Emilia, ideato dalla Commissione Pari Opportunità in collaborazione con l'assessora alle Pari Opportunità del Comune di Empoli, porta con sé anche un altro avviso pubblico rivolto a tutti i gioiellieri e orafi del territorio dell'Empolese Valdelsa per donare le due spille per il riconoscimento alle vincitrici del contest della quinta edizione.

La donazione permette così di avere un oggetto di pregio che valorizza l'opera degli artigiani del territorio, verso un premio che punta a nobilitare figure femminili che si siano contraddistinte nel loro operato verso la città di Empoli.

Le spille dovranno rappresentare l’immagine della Contessa Emilia e riprodurre il logo ufficiale della manifestazione. Le domande dovranno pervenire entro venerdì 13 febbraio 2026 tramite pec all'indirizzo comune.empoli@postacert.toscana.it

LE DICHIARAZIONI

L'assessora alle Pari Opportunità commenta che la spilla del Premio Contessa Emilia è diventata un simbolo della città e siamo felici che ogni anno venga realizzata e donata da una gioielleria del territorio, perché anche questo contribuisce a diffondere la cultura della parità, che è l'obiettivo della nostra manifestazione.

La presidente della Commissione Pari Opportunità invita alla più ampia partecipazione per i due bandi aperti e ricorda dell'appuntamento di domenica 8 marzo, un'occasione per scoprire storie vere, autentiche e importanti delle donne che hanno contribuito a rendere migliore la comunità in cui viviamo

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio Stampa