Protocollo d’Intesa tra Comune di Santa Maria a Monte e l’Istituto 'G. Carducci'

Nella mattinata di venerdì 30 gennaio 2026 è stato sottoscritto il Protocollo d’Intesa tra il Comune di Santa Maria a Monte e l’Istituto Comprensivo G. Carducci, firmato dal Sindaco Manuela Del Grande e dalla Dirigente scolastica Laura Cotrozzi.

L’accordo sancisce formalmente un impegno condiviso di carattere educativo, culturale e amministrativo, rafforzando la collaborazione tra l’Amministrazione comunale e l’istituzione scolastica del territorio.

Il Protocollo prevede il mantenimento e il potenziamento delle progettualità finalizzate all’arricchimento dell’offerta formativa, con particolare attenzione alla conoscenza del territorio e al patrimonio culturale locale. Tra le attività confermate rientrano i percorsi legati all’Archivio storico comunale, a Casa Carducci, alla Rocca, al Museo Civico Beata Diana Giuntini e alle attività di educazione alla lettura presso la biblioteca comunale.

È inoltre prevista una specifica attenzione alle Giornate della Memoria e del Ricordo, nonché la partecipazione di cinque studenti della scuola secondaria di primo grado a un viaggio di studio presso i campi di sterminio, come esperienza di approfondimento storico e civile.

Il Protocollo dedica spazio anche al potenziamento dell’apprendimento delle lingue straniere, attraverso un ampliamento dell’orario e l’intervento di un lettore madrelingua per la scuola secondaria di primo grado.

Tra gli obiettivi condivisi figurano inoltre il supporto alle difficoltà di apprendimento, il sostegno alle attività didattiche tramite risorse economiche dedicate e il rafforzamento dei servizi di accompagnamento educativo.

Un ulteriore ambito di intervento riguarda la partecipazione attiva degli studenti alla vita pubblica e alle istituzioni, attraverso l’attivazione di un percorso partecipato che porterà alla costruzione condivisa di un regolamento di funzionamento, elaborato insieme ai ragazzi.

Prosegue infine la progettazione con l’Associazione Conciatori e l’Unione Nazionale Industrie Conciarie, nell’ambito dei progetti “Amici per la Pelle” e “Le belle lettere della Pelle”, anche in funzione del rafforzamento dei percorsi di orientamento e continuità nella scelta della scuola secondaria di secondo grado.

L’Amministrazione comunale conferma inoltre l’investimento sullo sportello di ascolto, dedicato alle problematiche del disagio adolescenziale e al supporto alle famiglie.

Il Protocollo d’Intesa rappresenta un rafforzamento strutturato della collaborazione tra scuola e istituzione, basato sulla condivisione di scelte educative e formative a beneficio della comunità.

Fonte: Ufficio Stampa