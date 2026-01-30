Rubano materiali nel cantiere e li caricano su un carrello della spesa: arrestati a Firenze

Cronaca Firenze
A lanciare l'allarme in via La Marmora i passanti: fermati un uomo e una donna

Dopo aver forzato la recinzione di un cantiere, per rubare materiale edile e idraulico presente all'interno, avrebbero caricato la refurtiva su un carrello della spesa per poi allontanarsi. Ma la loro fuga è finita pochi metri più avanti, con l'intervento dei carabinieri: è successo a Firenze nella mattina del 27 gennaio, in via La Marmora, dove un uomo e una donna sono stati arrestati.

I due, un 37enne e una 33enne entrambi di origine romena, sono stati notati da alcuni passanti mentre entravano nel cantiere dopo aver danneggiato le protezioni esterne. A far scattare l'allarme sono stati proprio alcuni testimoni, insospettiti dai forti rumori che provenivano dall'area di lavoro.

Giunti immediatamente sul posto i militari hanno raccolto le indicazioni della fuga e hanno intercettato i presunti autori poco distante, in viale Matteotti. Trovati ancora in possesso della merce sottratta, la refurtiva è stata parzialmente riconosciuta dal responsabile del cantiere e restituita mentre altro materiale non immediatamente riconducibile al sito è stato sequestrato. I due fermati, accusati di furto aggravato in concorso, sono stati trattenuti in camera di sicurezza fino al rito direttissimo che si è svolto questa mattina in Tribunale a Firenze, durante il quale sono stati convalidati gli arresti.

