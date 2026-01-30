Serena Giacomin ospite di Ecofor Fiabe a Pontedera

Incanto, stupore, emozioni: centinaia di bambini e di ragazzi entusiasti stanno partecipando agli spettacoli e agli altri eventi di Ecofor Fiabe 2026 – Che cosa sono le nuvole, il festival sulla sostenibilità ambientale che fino al prossimo 8 Febbraio porterà a teatro 2.450 studenti dalle scuole materne alle superiori, 220 insegnanti e centinaia di genitori e di persone interessate. Il programma comprende decine di eventi a ingresso libero e gratuito, fra cui 15 spettacoli e 8 laboratori dedicati a specifiche fasce di età, due installazioni interattive, due conversazioni a tema e due Ecoincontri, i dialoghi per un futuro più sostenibile. La direzione artistica è affidata allo scrittore e drammaturgo Francesco Niccolini che ha scelto per la rassegna due fili conduttori: le nuvole, simbolo perfetto della complessità e mutevolezza dell’epoca contemporanea, e la natura selvaggia, la cui clamorosa bellezza infonde ancora, nonostante tutto, coraggio e speranza.

Ecofor Fiabe è organizzata Ecofor Service Spa, azienda specializzata nel trattamento e smaltimento di rifiuti speciali non pericolosi, con il patrocinio dei 10 Comuni della provincia di Pisa nei cui teatri si svolgono le iniziative: Bientina, Buti, Calcinaia, Casciana Terme Lari, Cascina, Castelfranco di Sotto, Chianni, Fauglia, Ponsacco e Pontedera.

“Con Ecofor fiabe vogliamo offrire ai cittadini non solo un calendario di eventi interessanti ma anche uno spazio di riflessione condivisa – ha dichiarato l’amministratore delegato di Ecofor Service Spa, Antonio Pasquinucci – La fiaba contiene per sua natura il linguaggio più appropriato per parlare alle nuove generazioni e per costruire un immaginario collettivo che guardi oltre il presente, traghettandoci in un futuro più sereno e adeguato alle necessità del pianeta e del vivere quotidiano di ognuno di noi. Ringrazio le istituzioni scolastiche, i docenti, gli uffici comunali che hanno collaborato alla logistica degli eventi dedicati agli studenti e alle loro famiglie ma ricordo che le nostre iniziative sono aperte a tutti e che tutti sono i benvenuti”.

Dopo i primi, intensi tre giorni del festival, nel corso del prossimo weekend la sostenibilità ambientale sarà declinata attraverso la scienza e l’arte.

Assolutamente da non perdere le due installazioni interattive di Claudio Milani-Momom allestite a Pontedera e aperte al pubblico sia sabato 31 Gennaio che domenica 1 Febbraio. Nello Spazio Civico 35, dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 16 alle 19.30, aspetta grandi e piccini La nuvola – The Thundercloud: una scultura sospesa nel vuoto, composta da luci, stoffa, vetroresina, piume e micro-meccanismi automatizzati, che si attiva nel momento in cui le persone si fermano almeno 10 secondi a contemplarla: le luci si abbassano fino a fare buio e inizia un temporale, fulmini e tuoni incutono cupezza e paura dell’ignoto; poi i lampi di attenuano e la nuvola schiarisce, colori brillanti la avvolgono e alla fine ‘fiorisce’, come l’animo delle persone dopo una tempesta. La seconda installazione è stata invece collocata nella palestra Marconcini, in via Marconcini 12, ed è visitabile per tutto il weekend dalle 16.30 alle 18.30. Si intitola Piove colore da nuvole bianche. Poi è sereno ed è composta da una grande nuvola circondata da tante piccole nuvole satelliti, il cui cuore pulsante è stato creato dai partecipanti al laboratorio esperienziale “A pascolar nuvolette si formano arcobaleni” che si è svolto nei giorni scorsi a Calcinaia, Bientina e Buti: tanti messaggi vergati su strisce colorate improvvisamente si srotolano dalle nuvolette, emozionando e dando forma a pensieri, timori e sentimenti.

Sabato 31 Gennaio è in programma anche il primo dei due Ecoincontri di Ecofor Fiabe 2026. Alle 18.30, sempre nella palestra Marconcini di Pontedera, la fisica, meteorologa e climatologa Serena Giacomin sarà in dialogo Francesco Niccolini e con la giornalista Laura Montanari. Al centro del loro confronto i cambiamenti climatici e le strategie di adattamento sempre più urgenti e necessarie, anche alla luce degli eventi estremi che, come il ciclone Harry nel Sud Italia, provocano danni devastanti lasciando le comunità in gravissime difficoltà.

Direttrice scientifica dell’Italian Climate Network, Serena Giacomin conduce rubriche meteo e di approfondimento ambientale in tv e sulle principali radio nazionali. Fra le sue pubblicazioni ci sono "Missione Aria Pulita" e “Pinguini all’Equatore. Non tutto ciò che senti sul clima è vero”, scritto con Luca Perri. Giacomin ha collaborato anche alla realizzazione del manuale scolastico per le scuole secondarie di primo grado “Scienze Live”, del manuale di scienze "Be Curious" e di geografia "Now!". Nel 2021 ha ricevuto il premio DonnAmbiente.

L’Ecoincontro con Serena Giacomin ha già registrato il tutto esaurito ma è ancora possibile iscriversi nelle liste di attesa ed entrare se qualcuno dei prenotati non si presenta (informazioni su www.ecoincontri.it).

Fonte: Ufficio stampa

