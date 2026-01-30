Siglato l'accordo tra Confesercenti Pontedera, CCN We Are e Era Volleyball

Attualità Pontedera
Confesercenti Pontedera CCN We Are Pontedera Era Volleyball

È stato ufficialmente siglato l’accordo di collaborazione tra Confesercenti Pontedera, il CCN We Are Pontedera e la società sportiva ERA Volleyball Pontedera.

L’intesa nasce con l’obiettivo di agevolare gli acquisti dei tesserati della società sportiva ERA Volleyball, che potranno usufruire di promozioni dedicate presentando l’ Era Volleyball Card presso le attività commerciali di Pontedera che aderiranno all’iniziativa.

Un progetto che unisce sport e commercio, rafforzando il legame tra il tessuto economico cittadino e le realtà sportive del territorio.

"Ringraziamo la dirigenza di ERA Volleyball per questa importante iniziativa" dichiarano Claudio Del Sarto, responsabile d’area di Confesercenti Pontedera, e Federico Lonsi, presidente del CCN We Are. "Oggi più che mai è fondamentale fare rete, soprattutto in una città come Pontedera, che ha una forte vocazione sportiva e un territorio molto articolato. Proprio per questo non potevamo non sostenere un progetto che valorizza la collaborazione tra commercio e sport".

"Stiamo facendo un’ importante opera di radicamento e disseminazione della cultura del territorio in tutto il comprensorio al quale ci rivolgiamo, e l’accordo con il Ccn We Are e Confesecenti Pontedera è strategico dichiara il Presidente dell’ Era Volleyball Pontedera Avv. Simone Nazzi per mettere in relazione le attività commerciali con il vasto pubblico dei nostri tesserati e le loro famiglie".

L’accordo rappresenta un ulteriore passo verso una sinergia concreta tra le realtà locali, con benefici diretti per atleti, famiglie e attività commerciali del territorio.

Fonte: Confesercenti Valdera-Cuoio Valdicecina - Ufficio Stampa

