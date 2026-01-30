Sputa contro l’arbitro: calciatore Under 18 squalificato per due anni in Toscana

Per aver sputato contro l’arbitro un calciatore tesserato con l’Eurocalcio Firenze, è stato squalificato per due anni. Il provvedimento è stato disposto dal giudice sportivo del Comitato Regionale Toscana, che ha fermato il giocatore fino al 29 gennaio 2028.

L’episodio è avvenuto nel corso della gara del campionato regionale Under 18 (girone C) tra Eurocalcio Firenze e Casellina, conclusasi con la vittoria degli ospiti per 0-5. Il calciatore era stato espulso per doppia ammonizione durante l’incontro.

Secondo quanto riportato nella motivazione ufficiale, alla notifica del cartellino rosso, “il giovane calciatore mentre veniva accompagnato dai compagni di squadra fuori dal terreno di gioco, sputava in faccia all’arbitro rivolgendogli ulteriori frasi offensive e minatorie”.

Il giudice sportivo sottolinea inoltre che il giocatore aveva già offeso e minacciato il direttore di gara, continuando nel comportamento oltraggioso anche dopo l’invito ad abbandonare il campo.

Un episodio che ha portato a una delle squalifiche più severe nel calcio giovanile toscano, a tutela della sicurezza e del rispetto nei confronti degli ufficiali di gara.

Notizie correlate