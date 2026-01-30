Tamponamento tra 7 veicoli in Fi-Pi-Li, allo svincolo del viadotto dell’Indiano

I vigili del fuoco del comando di Firenze, distaccamento di Fi-Ovest, sono intervenuti alle ore 20 nel comune di Firenze sulla Fi-Pi-Li nei pressi dello svincolo del viadotto dell’Indiano, per un incidente stradale dove sono coinvolte in un tamponamento a catena 7 autovetture. Tre le persone estratte dagli abitacoli dai Vigili del fuoco e affidate al personale sanitario. I Vigili del fuoco hanno garantito la sicurezza dello scenario con la messa in sicurezza delle vetture coinvolte.

