Ragazzo disperso a Empoli, da ieri ricerche in corso lungo l'Arno anche con l’elicottero

Cronaca Empoli
Condividi su:
Leggi su mobile

Ricerche in corso per un uomo lungo il fiume Arno a Empoli, anche con l'uso dell'elicottero. Trovato un cellulare

Proseguono senza sosta le ricerche di un giovane disperso lungo il fiume Arno a Empoli. Le operazioni sono iniziate nella giornata di ieri all’altezza dell’ospedale San Giuseppe, poi sono state interrotte durante la notte e riprese questa mattina con un ampio dispiegamento di mezzi e uomini. Si tratterebbe di un giovane di origine straniera. Da quanto appreso, si ipotizza che si tratti di un incidente.

Sul posto sono state inviate le squadre di terra per il controllo delle sponde del fiume, mentre è stato richiesto anche l’intervento dell’elicottero Drago 125 del reparto volo dei Vigili del Fuoco di Cecina, che ha sorvolato l’intero tratto dell’Arno da Empoli fino alla foce in mare.

Presenti anche il nucleo sommozzatori, che tuttavia non ha potuto operare in acqua a causa della forte corrente del fiume, che rende impossibile la navigazione in sicurezza.

La Prefettura ha ufficialmente attivato il piano di ricerca, coordinando le operazioni insieme ai Vigili del Fuoco, alle forze dell’ordine e al personale della Protezione Civile, impegnato nelle attività di supporto lungo le rive.

Durante le operazioni è stato rinvenuto un cellulare sulle sponde dell’Arno, immediatamente consegnato alle forze dell’ordine per le verifiche del caso.

Notizie correlate

Empoli
Cronaca
29 Gennaio 2026

Empoli piange Adolfo Fossi, storico edicolante di piazza della Vittoria

Era conosciuto da tutti nel giro d'Empoli a partire dai colleghi negozianti, a cui ogni giorno strappava un sorriso, ai clienti a cui ogni mattina per trent'anni ha venduto il [...]

Empoli
Cronaca
27 Gennaio 2026

Abbandoni dei rifiuti, sanzioni per 450 euro a Empoli

Impegno, lavoro, controllo e tenacia: ecco le fondamenta dell’attività portata avanti mensilmente dagli   Ispettori ambientali di Plures Alia, in collaborazione con la Polizia Municipale e il Servizio Ambientale del Comune [...]

Empoli
Cronaca
25 Gennaio 2026

Ciclismo empolese in lutto: è morto Agostino Cimboli

Empoli saluta un pezzo della sua storia sportiva. L'Unione Ciclistica Empolese ha annunciato la dipartita di Agostino Cimboli, uno dei volti più noti per il ciclismo empolese. Di seguito la [...]



Tutte le notizie di Empoli

<< Indietro

[mc4wp_form id=1071763]

torna a inizio pagina