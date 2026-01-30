Ragazzo disperso a Empoli, da ieri ricerche in corso lungo l'Arno anche con l’elicottero

Proseguono senza sosta le ricerche di un giovane disperso lungo il fiume Arno a Empoli. Le operazioni sono iniziate nella giornata di ieri all’altezza dell’ospedale San Giuseppe, poi sono state interrotte durante la notte e riprese questa mattina con un ampio dispiegamento di mezzi e uomini. Si tratterebbe di un giovane di origine straniera. Da quanto appreso, si ipotizza che si tratti di un incidente.

Sul posto sono state inviate le squadre di terra per il controllo delle sponde del fiume, mentre è stato richiesto anche l’intervento dell’elicottero Drago 125 del reparto volo dei Vigili del Fuoco di Cecina, che ha sorvolato l’intero tratto dell’Arno da Empoli fino alla foce in mare.

Presenti anche il nucleo sommozzatori, che tuttavia non ha potuto operare in acqua a causa della forte corrente del fiume, che rende impossibile la navigazione in sicurezza.

La Prefettura ha ufficialmente attivato il piano di ricerca, coordinando le operazioni insieme ai Vigili del Fuoco, alle forze dell’ordine e al personale della Protezione Civile, impegnato nelle attività di supporto lungo le rive.

Durante le operazioni è stato rinvenuto un cellulare sulle sponde dell’Arno, immediatamente consegnato alle forze dell’ordine per le verifiche del caso.

