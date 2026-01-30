USE Computer Gross, in trasferta contro la giovane Don Bosco Torino

Basket Basket Empoli
Use Computer Gross - Iker Ciano
Dopo lo stop con Lucca, l’USE Computer Gross affronta in trasferta la giovane Don Bosco Torino. Partita delicata per la classifica

Come sempre il modo migliore per dimenticare quel maledetto fischio che ha deciso la partita con Lucca sarebbe vincere. L’Use Computer Gross ci prova sabato sera alle 20.45 a Torino sul campo del Don Bosco Crocetta (arbitri Franceri di Savona e Ghirardo di Orbassano), squadra che viaggia nella parte bassa della classifica. All’andata i ragazzi di Luca Valentino vinsero con oltre venti punti di margine ma la squadra che affronteranno sabato sera, al di là del fattore campo, è cresciuta nei mesi ed è quindi cliente da prendere con le molle.

"Quella piemontese è un gruppo giovane e molto ostico – attacca coach Renato Quartuccio, assistente di Luca Valentinoe rispetto a quando li affrontammo all’andata sono migliorati avendo fatto esperienza nella categoria. Oltre a questo hanno inserito nel mercato Perez Alexander, giocatore proveniente da Alba che abbiamo incrociato in passato quando era a Langhe Roero.  Noi veniamo dalla sconfitta con Lucca e cercheremo, al di là della sconfitta, di dare continuità alla prestazione che è stata buona. Ci attende una partita difficile con due punti che sono molto importanti per la classifica".

Crocetta Torino è reduce dalla vittoria della scorsa settimana contro l’Etrusca e quindi arriva alla partita con entusiasmo e voglia di ripetersi. Servirà come sempre la massima attenzione per portare a casa i due punti.

Si gioca al pala Ballin, la partita sarà trasmessa in diretta streaming sul canale YouTube Crocetta basket Torino.

Fonte: Ufficio Stampa Use/Use Rosa

