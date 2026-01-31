Abc Solettificio Manetti perde a Sansepolcro

Continua la stagione di alti e bassi dell’Abc Solettificio Manetti, che non accenna a sbloccarsi lontano da casa. Nella gara che segna il ritorno in panchina di coach Paolo Betti, i gialloblu cadono 84-64 sul parquet dei Dukes Sansepolcro. Un passivo pesante, frutto di una seconda parte di gara in cui la squadra di casa riesce a fare il bello ed il cattivo tempo, con i gialloblu che faticano soprattutto in fase offensiva.

Una sconfitta che arriva ad una settimana dal derby della Valdelsa, che domenica 8 febbraio alle 18 vedrà l’Abc Solettificio Manetti ospitare la Virtus Certaldo nella gara che inaugurerà una settimana segnata dal triplice impegno a distanza ravvicinata, con l’infrasettimanale in programma a Prato sponda Dragons e poi il ritorno al PalaBetti contro il Cus Firenze.

LA CRONACA

Partenza sprint per Sansepolcro che si porta in un amen sul 6-0. L’Abc ricuce fino a -1, ma una difesa ballerina permette ai locali di allungare di nuovo fino al 12-5 di metà frazione. Torrigiani batte un colpo, mentre il recupero di Cantini innesca il contropiede di Lazzeri che scrive 18-14 dopo sette minuti di gioco. Ed è proprio uno scatenatissimo Lazzeri che grazie a due bombe in rapida successione tiene i gialloblu a contatto per il 23-20 al primo risposo.

Ticciati dall’arco firma il sorpasso all’inizio della seconda frazione (23-25) e, mentre la difesa castellana alza l’intensità, Torrigiani e Lazzeri tengono salda l’inerzia, con il botta e risposta dall’arco tra Menichetti e Ticciati che vale il 30-35 al 15′. Un bellissimo gioco spalle a canestro di Torrigiani prova a spingere l’allungo gialloblu, ma Hassan e Radchenko tengono i locali in scia dalla lunetta, preludio alla nuova parità a quota 40 a firma Della Mora. Nel punto a punto finale, si va all’intervallo sul 43-44.

Il rientro dagli spogliatoi è tutto dei Dukes che, spinti da Hassan, piazzano un break di 8-0 per il 51-44 dopo due giri di cronometro. Corbinelli e Torrigiani rompono gli indugi castellani, seguiti dal 2/2 di Pedicone dalla lunetta per il -1 (51-50). Con l’attacco gialloblu che smarrisce la strada, però, Sansepolcro resta in controllo, finché la schiacciata di Radchenko scrive 60-52 alla terza sirena.

Di De Angelis il +10 locale all’inizio del rettilineo finale, su cui coach Betti si rifugia nel time out per cambiare difesa. Al rientro la zona castellana sporca due attacchi casalinghi e prova a spingere la rimonta, che però si ferma a -7 (65-58). L’inerzia, infatti, resta saldamente in mano alla squadra di casa che, grazie a cinque punti di De Angelis, scappa sul 70-58 a metà frazione. Un vantaggio che, negli ultimi cinque minuti a senso unico, i Dukes difendono e amministrano, condannando l’Abc all’ennesima sconfitta lontano dal PalaBetti.

DUKES SANSEPOLCRO – ABC SOLETTIFICIO MANETTI 84-64

Dukes Sansepolcro: De Angelis 8, Spillantini 10, Radchenko 30, Bazani 8, Meshvildishvili ne, Menichetti 7, Hassan 17, Della Mora 3, Casini ne, Cascianini ne, Terrosi, Zacchigna 1. All. Bini. Ass. Butini, Antonelli.

Abc Solettificio Manetti: Tavarez ne, Lazzeri 12 , Ticciati 9, Corbinelli 7, Talluri 1, Berni 2, Torrigiani 19, Marchetti ne, Landi 4, Cantini, Mancini 6, Pedicone 4. All. Betti. Ass. Calvani, Chiarugi.

Parziali: 23-20, 43-44 (20-24), 60-52 (17-8), 84-64 (24-12)

Arbitri: Dori di Laterina, Benenati di Cecina.

