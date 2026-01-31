Abc Solettificio Manetti perde a Sansepolcro

Sport Basket
Condividi su:
Leggi su mobile
foto di archivio

Continua la stagione di alti e bassi dell’Abc Solettificio Manetti, che non accenna a sbloccarsi lontano da casa. Nella gara che segna il ritorno in panchina di coach Paolo Betti, i gialloblu cadono 84-64 sul parquet dei Dukes Sansepolcro. Un passivo pesante, frutto di una seconda parte di gara in cui la squadra di casa riesce a fare il bello ed il cattivo tempo, con i gialloblu che faticano soprattutto in fase offensiva.
Una sconfitta che arriva ad una settimana dal derby della Valdelsa, che domenica 8 febbraio alle 18 vedrà l’Abc Solettificio Manetti ospitare la Virtus Certaldo nella gara che inaugurerà una settimana segnata dal triplice impegno a distanza ravvicinata, con l’infrasettimanale in programma a Prato sponda Dragons e poi il ritorno al PalaBetti contro il Cus Firenze.

LA CRONACA

Partenza sprint per Sansepolcro che si porta in un amen sul 6-0. L’Abc ricuce fino a -1, ma una difesa ballerina permette ai locali di allungare di nuovo fino al 12-5 di metà frazione. Torrigiani batte un colpo, mentre il recupero di Cantini innesca il contropiede di Lazzeri che scrive 18-14 dopo sette minuti di gioco. Ed è proprio uno scatenatissimo Lazzeri che grazie a due bombe in rapida successione tiene i gialloblu a contatto per il 23-20 al primo risposo.

Ticciati dall’arco firma il sorpasso all’inizio della seconda frazione (23-25) e, mentre la difesa castellana alza l’intensità, Torrigiani e Lazzeri tengono salda l’inerzia, con il botta e risposta dall’arco tra Menichetti e Ticciati che vale il 30-35 al 15′. Un bellissimo gioco spalle a canestro di Torrigiani prova a spingere l’allungo gialloblu, ma Hassan e Radchenko tengono i locali in scia dalla lunetta, preludio alla nuova parità a quota 40 a firma Della Mora. Nel punto a punto finale, si va all’intervallo sul 43-44.

Il rientro dagli  spogliatoi è tutto dei Dukes che, spinti da Hassan, piazzano un break di 8-0 per il 51-44 dopo due giri di cronometro. Corbinelli e Torrigiani rompono gli indugi castellani, seguiti dal 2/2 di Pedicone dalla lunetta per il -1 (51-50). Con l’attacco gialloblu che smarrisce la strada, però, Sansepolcro resta in controllo, finché la schiacciata di Radchenko scrive 60-52 alla terza sirena.

Di De Angelis il +10 locale all’inizio del rettilineo finale, su cui coach Betti si rifugia nel time out per cambiare difesa. Al rientro la zona castellana sporca due attacchi casalinghi e prova a spingere la rimonta, che però si ferma a -7 (65-58). L’inerzia, infatti, resta saldamente in mano alla squadra di casa che, grazie a cinque punti di De Angelis, scappa sul 70-58 a metà frazione. Un vantaggio che, negli ultimi cinque minuti a senso unico, i Dukes difendono e amministrano, condannando l’Abc all’ennesima sconfitta lontano dal PalaBetti.

DUKES SANSEPOLCRO – ABC SOLETTIFICIO MANETTI  84-64

Dukes Sansepolcro: De Angelis 8, Spillantini 10, Radchenko 30, Bazani 8, Meshvildishvili ne, Menichetti 7, Hassan 17, Della Mora 3, Casini ne, Cascianini ne, Terrosi, Zacchigna 1. All. Bini. Ass. Butini, Antonelli.

Abc Solettificio Manetti: Tavarez ne, Lazzeri 12 , Ticciati 9, Corbinelli 7, Talluri 1, Berni 2, Torrigiani 19, Marchetti ne, Landi 4, Cantini, Mancini 6, Pedicone 4. All. Betti. Ass. Calvani, Chiarugi.

Parziali: 23-20, 43-44 (20-24), 60-52 (17-8), 84-64 (24-12)

Arbitri: Dori di Laterina, Benenati di Cecina.

Notizie correlate

Basket
Basket
30 Gennaio 2026
Use Computer Gross - Iker Ciano

USE Computer Gross, in trasferta contro la giovane Don Bosco Torino

Come sempre il modo migliore per dimenticare quel maledetto fischio che ha deciso la partita con Lucca sarebbe vincere. L’Use Computer Gross ci prova sabato sera alle 20.45 a Torino [...]

Basket
Basket
27 Gennaio 2026

Paolo Betti è il nuovo coach dell’Abc Solettificio Manetti

Da oggi Paolo Betti è il nuovo coach dell’Abc Solettificio Manetti. Dopo le dimissioni di Riccardo Paludi, il tecnico castellano ha accolto la proposta della società di prendere in mano il timone [...]

Basket
Sport
26 Gennaio 2026

Abc Castelfiorentino, gli ultimi risultati di squadre giovanili e minibasket

Di seguito tutti i risultati delle squadre giovanili e minibasket Abc Castelfiorentino scese in campo nel weekend. UNDER 17 REGIONALE Vittoria senza storia per i ragazzi di Alberto Ciampolini, per [...]



Tutte le notizie di Basket

<< Indietro

[mc4wp_form id=1071763]

torna a inizio pagina