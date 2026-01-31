Abusata e picchiata di notte in centro a Firenze

Una donna di 24 anni è stata abusata e picchiata a Firenze. I fatti sono avvenuti la notte scorsa in una strada all'esterno della stazione di Firenze Santa Maria Novella,in via Valfonda, intorno a mezzanotte. La vittima, di origine dominicana, è stata avvicinata da uno sconosciuto che ha cercato il contatto fisico.

La giovane ha reagito spingendolo via e lui le ha tirato un pugno, lei è caduta a terra, poi lui le ha sferrato dei calci e si è allontanato. Le urla della ragazza hanno attirato l'attenzione di un passante, che avrebbe visto la scena da lontano. Sul posto sono arrivati i carabinieri. In ospedale la ragazza ha ricevuto 30 giorni di prognosi per trauma cranico commotivo e contusione ad un gomito. Sono in corso indagini.