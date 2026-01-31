Autofficina irregolare a Santa Croce, denuncia e multa da quasi 28mila euro

Cronaca Santa Croce sull'Arno
Dai controlli dei carabinieri emerse inosservanze alla normativa, deposito non controllato di rifiuti pericolosi e un lavoratore in nero

Durante i controlli nell'ambito della sicurezza sui luoghi di lavoro i carabinieri di Santa Croce sull'Arno, insieme al Nucleo ispettorato del lavoro di Pisa e Nucleo forestale di Calcinaia, hanno denunciato la titolare di un'autofficina, sospeso l'attività e elevato sanzioni per quasi 28mila euro. Dall'ispezione nell'attività a Santa Croce, spiegano i militari in una nota, è stata accertata la mancata nomina del Responsabile di servizio di prevenzione e protezione, l'assenza del Documento di valutazione dei rischi e la presenza di un lavoratore straniero impiegato "in nero", senza la preventiva comunicazione al Centro per l'impiego.

Sul piano amministrativo e ambientale "l'attività è risultata priva del titolo abilitativo per l'esercizio della meccatronica e caratterizzata dalla presenza di un deposito non controllato di rifiuti pericolosi, quali oli esausti e liquidi meccanici, gestiti senza il prescritto registro di carico e scarico". A fronte delle criticità emerse è stata disposta la sospensione dell'attività imprenditoriale mentre per la titolare, oltre alla denuncia, sono state comminate sanzioni amministrative e ammende per un totale di 27mila 893 euro.

