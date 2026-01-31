Barberino pronta per il 'nuovo' stadio Frosali dopo la riqualificazione

Barberino Tavarnelle compie un altro passo di rilievo verso il futuro dello sport e dei giovani ai quali è dedicato un nuovo investimento che si attesta tra le eccellenze nella riqualificazione dell’impiantistica sportiva del territorio. Uno stadio più ampio, moderno, fruibile e accogliente nei confronti degli spettatori che potranno vivere momenti di grandi emozioni sportive nella nuova area coperta dedicata al pubblico.

Lo stadio comunale “Leonardo Frosali” di Barberino Val d’Elsa è rinato grazie ad un investimento messo in campo dall’amministrazione comunale di Barberino Tavarnelle del valore di circa un milione e trecentomila euro. Un intervento complesso e articolato che ha mirato al rinnovo e alla riqualificazione complessiva dell’impianto che oggi vanta caratteristiche tecniche di alto profilo, più funzionali, moderne e volte ad una maggiore vivibilità da parte degli atleti e del pubblico. L’opera ha previsto la realizzazione del manto erboso, nuovi accessi e recinzioni, la messa in sicurezza generale dell’impianto, oltre alla installazione della tribuna coperta e all’adeguamento degli spogliatoi.

“Un impianto contemporaneo – spiega il sindaco David Baroncelli - al servizio della nostra comunità che permetterà di giocare e di allenarsi costituisce senza dubbio una risorsa importante per il mondo dello sport che svolge una rilevante funzione sociale e formativa soprattutto per il tessuto giovanile del nostro territorio”. Un investimento significativo realizzato grazie ai mutui del Credito Sportivo a tasso zero che agevola le amministrazioni comunali che scommettono nello sport come leva sociale e nel futuro della propria comunità.

“Il nuovo campo di Barberino rappresenta un elemento di eccellenza nel nostro territorio – continua – poiché non è solo un luogo deputato allo sport, ma uno spazio dove la comunità si incontra, vive le tante opportunità in termini di benessere psicofisico e di condivisione dello sport e dei valori che esso incarna”.

“E’ stato compiuto uno sforzo eccezionale – continua il sindaco – anche sul piano progettuale, abbiamo lavorato per individuare le soluzioni tecniche più adeguate, finalizzate al rifacimento in sintetico dell’intero campo, all’allargamento e alla messa a norma per le categorie superiori fino alla serie detta “eccellenza”. Lo stadio è stato dotato di una nuova tribuna, con relativa messa a norma e ampliamento della capienza. Sono state ricostituite le reti perimetrali, è stata effettuata la messa a norma degli spogliatoi sulla base delle disposizioni indicate da Figc e Coni. E’ stato posato un manto in sintetico di ultima generazione che permette di giocare in ogni condizione di tempo ed avere una bassissima manutenzione, oltre ad un consumo di acqua irrisoria.

La riqualificazione dello stadio “Leonardo Frosali” sarà inaugurata domenica 1 febbraio alle ore 14.30 con il taglio del nastro del sindaco Baroncelli e gli interventi dell’amministrazione comunale e della società sportiva Libertas Barberino Tavarnelle. L’opera pubblica sarà battezzata da una partita di calcio, appuntamento tra i più attesi della stagione sportiva: la partita del Campionato di Promozione Toscana - Girone B: Libertas Barberino Tavarnelle – Sancascianese. In occasione di questa iniziativa saranno ricordati Leonardo Frosali, storico giocatore della Polisportiva Barberino Val d’Elsa, al quale è intitolato l’impianto, e Matteo Parentini, storico Presidente del GS Vico d’Elsa, entrambi purtroppo scomparsi prematuramente.

“Una giornata speciale per la nostra Società: - dichiara il presidente Matteo Cibecchini - una giornata di sport ed emozioni, che resterà nella storia del nostro Territorio. Siamo davvero orgogliosi ed emozionati per questa grande opera che aspettavamo con tanto entusiasmo. Un ringraziamento speciale va all’Amministrazione Comunale, al Sindaco David Baroncelli e a tutti gli addetti ai lavori che hanno contribuito alla realizzazione di questo gioiello, permettendo al nostro sogno di diventare realtà”.

Fonte: Comune di Barberino Tavarnelle - Ufficio stampa

Notizie correlate