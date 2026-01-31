Carnevale nei quartieri: cinque date da segnare a Pisa

Il Comune di Pisa, in collaborazione con Pisamo, organizza una serie di iniziative diffuse nei quartieri cittadini per celebrare il periodo di Carnevale con appuntamenti dedicati a bambini e famiglie, tra animazione con trucco e maschere, musica e dolci tipici. Gli appuntamenti si svolgeranno dalle 15.30 alle 18.30, cominciando da sabato 7 febbraio in via Emilia, nell’oratorio di San Bernardino, in zona La Cella. Il secondo appuntamento, invece, è in programma domenica 8 febbraio in piazzale Donatello nel quartiere Cep. Sabato 14 febbraio è il turno di piazza Ghezzi nella zona di San Giusto-San Marco, proseguendo domenica 15 febbraio a Marina di Pisa in piazza Viviani. L’ultima data carnevalesca sarà nella giornata di martedì grasso, il 17 febbraio, in via Monte Rotondo a Riglione-Oratoio.

«Celebriamo questo periodo di carnevale – dichiara l’assessore alle politiche giovanili, Frida Scarpa – portando le iniziative direttamente nei quartieri, perché vogliamo continuare un percorso di ascolto e di vicinanza alle famiglie e alla cittadinanza. Attraverso attività e momenti di intrattenimento, vogliamo infatti far rivivere i quartieri e valorizzare il carnevale come occasione di aggregazione e socialità per tutti. Con le iniziative organizzate nel periodo natalizio abbiamo registrato un grande riscontro, una partecipazione numerosa e una diffusa soddisfazione da parte dei cittadini, soprattutto per l’attenzione rivolta anche ai quartieri più lontani dal centro. Gli appuntamenti hanno favorito non solo un contatto diretto tra Amministrazione e cittadini, ma anche relazioni tra gli stessi residenti. In un tempo frenetico, scandito da lavoro, scuola e impegni quotidiani, iniziative di questo tipo rappresentano un’occasione preziosa per ritrovare lo spirito di comunità, riscoprire il senso di appartenenza al proprio quartiere e rafforzare legami che sono fondamentali per la qualità della vita».

«Accanto alle cinque date nei quartieri – continua Scarpa – abbiamo voluto organizzare anche un’iniziativa in centro storico, venerdì 21 febbraio in piazza delle Vettovaglie. Un appuntamento che nasce dal dialogo e dalla sollecitazione degli imprenditori e degli esercenti della piazza, che ringrazio, e che vedrà il coinvolgimento delle associazioni di categoria. L’obiettivo è quello di animare anche di giorno, con i più piccoli, uno spazio centrale della città, con giochi, musica e attività dedicate alle famiglie e ai bambini, per lanciare un messaggio di riappropriazione positiva dei luoghi, che devono essere vissuti da tutti, non in modo esclusivo dalla movida o nelle ore serali, ma da tutte le fasce di età nei diversi momenti della giornata».

«Questi appuntamenti – spiega l’assessore al sociale Giovanna Bonanno – rappresentano molto più di semplici momenti di intrattenimento, sono infatti occasioni concrete per rafforzare i legami sociali. Il carnevale, con un linguaggio di musica e gioco, diventa uno strumento capace di coinvolgere famiglie, bambini, anziani e tutte quelle persone che spesso vivono il quartiere come unico spazio di relazione. Come Amministrazione riteniamo fondamentale affiancare alle politiche sociali tradizionali anche iniziative di questo tipo, che favoriscono l’incontro e l’aggregazione. La socialità è un elemento centrale del benessere delle persone e contribuisce a prevenire situazioni di isolamento e fragilità. Portare questi eventi nei quartieri significa ribadire un’idea di città attenta, che non lascia indietro nessuno e che riconosce negli spazi pubblici un luogo fondamentale di relazione, crescita e partecipazione. È in queste occasioni che si costruisce una comunità più coesa e solidale».

«Dopo le iniziative a richiamo turistico – dichiara l’assessore al commercio e al turismo Paolo Pesciatini – che hanno portato a Pisa l’Eurocarnevale, con la presenza di numerosi musicisti e artisti europei, abbiamo voluto programmare un calendario di appuntamenti che ripensasse il carnevale anche come un momento dedicato alla socialità all’interno dei quartieri cittadini. Questi eventi rappresentano un’opportunità importante anche per le attività produttive locali, che vengono coinvolte in un clima di festa capace di rafforzare il legame tra commercio, territorio e comunità. È un modello che abbiamo già sperimentato con successo e che intendiamo continuare a sviluppare, perché contribuisce a rendere la città più viva e attrattiva, soprattutto per chi la abita. La scelta di distribuire le iniziative nei quartieri e sul litorale risponde proprio alla volontà di essere presenti in modo capillare su tutto il territorio comunale, valorizzando ogni area della città e promuovendo un’idea di sviluppo che tenga insieme turismo, commercio e qualità della vita. Il carnevale, in questa prospettiva, diventa uno strumento per rafforzare il senso di comunità e per far sentire Pisa una città accogliente, dinamica e condivisa».

Fonte: Comune di Pisa - Ufficio stampa

Notizie correlate