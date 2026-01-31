Centi assessora, AVS Certaldo: "Ennesimo strappo del sindaco nei nostri confronti"

"La situazione politica dì Certaldo merita una attenta analisi e non semplicistica lettura, o peggio ancora tentare di confinare nell’oblio una delle peggiori pagine politiche perpetrate ai danni della politica stessa. Con la nomina della assessora Centi, si è consumato l’ennesimo strappo del sindaco ai danni della lista AVS, partito che ha permesso al Campatelli di governare Certaldo". Così in una nota il circolo di Sinistra Italiana e AVS Certaldo dopo il cambio in Giunta e la nomina di Claudia Centi nuova assessora alla Cultura, al posto di Clara Conforti.

"Il licenziamento, ancora non spiegato della ex assessora Conforti, aveva portato PD ed AVS ad aprire un tavolo politico per realizzare anche a Certaldo l’asse programmatico Pd AVS. Il Sindaco - prosegue la nota - pur partecipando a questa iniziativa, ha sempre minimizzato e remato contro questo nuovo progetto unitario, che avrebbe finalmente dato seguito al responso delle urne. La preoccupazione di Campatelli era, da testuali parole: "Come posso fare accettare ai cittadini la presenza in giunta di AVS?" In realtà ben altre dovevano essere le preoccupazioni del primo cittadino, la prima di queste è il tradimento del voto popolare, che ha chiaramente indicato il tipo di compagine amministrativa.

Evidentemente la sua idea propagandistica dí federare la sinistra è immediatamente naufragata dopo le elezioni, ed oggi assistiamo ad una giunta che non è espressione del voto popolare! Auspicavamo una attenta autocritica, perché citando il filosofo Popper "la nostra conoscenza cresce sugli errori che inevitabilmente facciamo e sulla capacità di riconoscerli". Errare humanum est, perseverare autem diabolicum.

Rivolgiamo i nostri migliori auguri alla neo assessora, - aggiungono da SI e AVS Certaldo - ricordando al Sindaco che ci sono leggi non scritte che risiedono nell’universale sentimento di ciò che è giusto e di ciò che è buon senso. Oggi è mancato il buon senso e la giustizia.

Facciamo due domande al PD ed al Sindaco:

- Il PD ha ancora fiducia nell’operato del Sindaco?

- Il Sindaco ha la piena fiducia della maggioranza e collaborazione del partito di maggioranza?

Senza questa fiducia reciproca è impossibile governare Certaldo, con i suoi innumerevoli problemi, noti e meno noti. AVS responsabilmente esige una attenta analisi politica ad iniziare dal partito di maggioranza. Noi, con entusiasmo, determinazione e forza, - concludono - continueremo a lottare per i nostri ideali di libertà e di giustizia sociale. La dialettica ed il confronto politico sono e saranno sempre per Noi un arricchimento della democrazia".