Al via "Cinema sotto la Rocca", a San Miniato 7 proiezioni tra febbraio e marzo

Prende il via nel mese di febbraio “Cinema sotto la Rocca”, una nuova rassegna cinematografica promossa dal Movimento Shalom in collaborazione con Arci Valdarno e con il patrocinio del Comune di San Miniato: sette appuntamenti tra febbraio e marzo, all'auditorium Crédit Agricole in piazza Buonaparte, per riscoprire il piacere del cinema in sala con una selezione di film recenti e di qualità.

«La cosa che ci preme sottolineare – dichiarano congiuntamente il sindaco di San Miniato Simone Giglioli e l’assessore alla cultura Matteo Squicciarini – è il lavoro fatto per offrire delle proiezioni anche d’inverno a San Miniato, città del teatro e del cinema. Siamo felici di poter sostenere un’iniziativa come questa, che vede impegnati Shalom e Arci Valdarno, con il supporto di Crédit Agricole, e che rappresenta una bella e importante offerta culturale e di intrattenimento per la nostra comunità. Un’iniziativa che si affianca a quella che, come Comune, proporremo nei mesi estivi con il Cinema all’aperto. L’invito è a partecipare numerosi alle proiezioni».

"Cinema sotto la Rocca": Il programma

La prima proiezione è in programma mercoledì 5 febbraio alle ore 21.00 con il film La grande ambizione: racconto biografico della vita privata e pubblica di Enrico Berlinguer, dal viaggio a Sofia del 1973 fino al discorso della Festa Nazionale dell'Unità di Genova del 1978.

Le proiezioni proseguiranno nei mesi di febbraio e marzo con appuntamenti serali e pomeridiani pensati per offrire al pubblico storie diverse per stile e atmosfera, da vivere sul grande schermo. Il 19 febbraio alle ore 21.00 viene proiettato Cinque secondi, il nuovo film di Virzì con Valerio Mastandrea e Valeria Bruni Tedeschi che racconta, con lo sguardo ironico e toccante del regista, una storia profondamente umana sulle seconde occasioni.

Sabato 1 marzo alle ore 17.00 è la volta di Conclave, un thriller politico ambientato all’interno del Vaticano durante l’elezione di un nuovo Papa.

Il 5 marzo alle ore 21.00 arriva Le assaggiatrici, tratto dall’omonimo romanzo, che racconta la storia di un gruppo di donne costrette ad assaggiare i pasti destinati a Hitler durante la Seconda guerra mondiale.

L’appuntamento di sabato 15 marzo alle ore 17.00 è con Follemente, una commedia sentimentale diretta da Paolo Genovese che esplora le dinamiche di coppia, le nevrosi quotidiane e il bisogno di sentirsi amati.

Il 19 marzo alle ore 21.00 sarà proiettato Fuori, interpretato da Valeria Golino, Matilda De Angelis ed Elodie, un film che affronta il tema dell’identità e del sentirsi esclusi, seguendo il percorso di Goliarda Sapienza, scrittrice che deve ricostruirsi una vita dopo essere uscita dal carcere.

La rassegna si chiude sabato 29 marzo alle ore 17.00 con 10 giorni con i suoi, una commedia familiare che racconta l’incontro-scontro tra generazioni e caratteri diversi, quando una giovane coppia è costretta a convivere con la famiglia di lei. Situazioni esilaranti e momenti teneri accompagnano un racconto leggero, perfetto per concludere il calendario con il sorriso.

Il costo del biglietto è di 5 euro per gli adulti e 3 euro per i bambini.

La rassegna si svolge all’Auditorium Crédit Agricole di piazza Buonaparte a San Miniato, gentilmente concesso dalla banca, da sempre vicina alle attività culturali e sociali del territorio.

